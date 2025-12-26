बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज, भारत ने मोहम्मद यूनुस सरकार को कटघरे में किया खड़ा

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर भारत ने चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है.

Bangladesh Violence Against Hindu: बांग्लादेश में जारी सियासी उथल-पुथल और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा गंभीर चिंता का विषय है. भारत ने हाल की हत्याओं की निंदा करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है. साथ ही, फरवरी 2025 में होने वाले आम चुनावों को लेकर भारत ने शांति, स्थिरता और निष्पक्ष प्रक्रिया की उम्मीद जताई है.

अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 2900 हिंसक घटनाएं

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार ने शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को आधिकारिक बयान जारी किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है. उन्होंने हिंदु युवक दीपू दास की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना जरूरी है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 2900 हिंसक घटनाएं सामने आई हैं. इनमें हत्या, आगजनी, जबरन जमीन हड़पने और समुदाय विशेष को निशाना बनाने जैसे मामले शामिल हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन घटनाओं को केवल राजनीतिक हिंसा बताकर टालना सही नहीं है, क्योंकि इनमें अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है.

#WATCH | Delhi | On Bangladesh, MEA Spox Randhir Jaiswal says," The unremitting hostility against minorities in Bangladesh is a matter of great concern. We condemn the recent killing of a Hindu youth in Bangladesh and expect that the perpetrators of the crime will be brought to… pic.twitter.com/UbacgqSskh — ANI (@ANI) December 26, 2025

आम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज

गौरतलब है कि, इस बीच बांग्लादेश में फरवरी 2025 में प्रस्तावित आम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका लौटे हैं. एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने नंगे पांव जमीन पर कदम रखकर अपनी राजनीतिक वापसी को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया. उनकी वापसी को चुनावी राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है.

यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं

तारिक रहमान की वापसी और चुनावी माहौल पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव हों. उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के नागरिकों के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध है और वहां शांति व स्थिरता बनी रहे, यही भारत की प्राथमिकता है. बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंसा और बढ़ी है. उस्मान हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया. दीपू दास की हत्या के बाद राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भी पीट-पीटकर मार डाला गया. इन घटनाओं को लेकर भारत समेत कई देशों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

इनपुट- ANI

