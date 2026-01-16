FacebookTwitterYoutubeInstagram
9000 भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस, ईरान संकट पर MEA ने दी अहम जानकारी, चाबहार पोर्ट पर भी आया अपडेट

मेयर और विधायक में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? समझिए पूरा अंतर

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

9000 भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस, ईरान संकट पर MEA ने दी अहम जानकारी, चाबहार पोर्ट पर भी आया अपडेट

ईरान में बिगड़ते हालात के बीच विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में कई अहम जानकारी दी गई है. चाबहार पोर्ट, फिल्म विवाद और म्यांमार चुनाव पर भी विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ की.

राजा राम

Updated : Jan 16, 2026, 07:59 PM IST

9000 भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस, ईरान संकट पर MEA ने दी अहम जानकारी, चाबहार पोर्ट पर भी आया अपडेट

रणधीर जायसवाल (फोटो- पीटीआई)

ईरान में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अब तक का सबसे सख्त अलर्ट जारी किया है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस बीच विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में ईरान के अलावा चाबहार पोर्ट, भारत-जापान संबंध, सलमान खान की फिल्म विवाद, म्यांमार चुनाव और ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास जैसे अहम मुद्दों पर भी जानकारी दी गई. 

ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं

दरअसल, ईरान में मौजूदा हालात को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस समय वहां करीब 9000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है. सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने और वहां की यात्रा न करने की कड़ी सलाह दी है. मंत्रालय का कहना है कि हालात हर घंटे बदल रहे हैं और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता. 

ईरान में मौजूद छात्रों और अन्य नागरिकों के संपर्क में

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय दूतावास लगातार ईरान में मौजूद छात्रों और अन्य नागरिकों के संपर्क में है. जरूरत पड़ने पर हरसंभव मदद दी जा रही है. सरकार की ओर से कई एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. इस बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है. चाबहार पोर्ट परियोजना को लेकर अमेरिका ने भारत को बड़ी छूट दी है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस प्रोजेक्ट को बिना शर्त प्रतिबंधों से छूट दी है, जो 26 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस ढांचे के भीतर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है. यह छूट भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संपर्क मजबूत करने में मदद करेगी. 

यह भी पढ़ें: BJP President Election: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी, यहां जानिए पूरी डिटेल्स, इस नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर

रणनीतिक जरूरतों के लिए बेहद अहम

ईरान के आंतरिक हालात भले ही चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए बेहद अहम बना हुआ है. सरकार का मानना है कि अमेरिका का यह फैसला भारत की कूटनीतिक कोशिशों की सफलता को दिखाता है. विदेश मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की. रणधीर जायसवाल ने कहा कि फिल्मों से जुड़े मामलों को संबंधित विभाग देखते हैं और इस फिल्म के निर्माण या योजना में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है. मंत्रालय ने खुद को इस मुद्दे से अलग बताया. इसके अलावा भारत ने म्यांमार में प्रस्तावित चुनावों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने वहां समावेशी और निष्पक्ष चुनाव की जरूरत पर जोर दिया है. वहीं दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में भारत के शामिल न होने की भी आधिकारिक पुष्टि की गई है. 

