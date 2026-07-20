'कारगिल में अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया', पाकिस्तान के सांसद ने आसिम मुनीर पर निकाली भड़ास

पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फज़लुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लिया है. सांसद और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आसिम मुनीर को राजनीति करनी है तो वर्दी उतार दें.

पाकिस्तान के प्रमुख धार्मिक नेता और सांसद मौलाना फ़जलुर रहमान ने अपने ही देश की फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया कि 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान उसने अपने ही सैनिकों को बीच मझधार में छोड़ दिया था. फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी फौज पर कारगिल में मारे गए सैनिकों की कुर्बानी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि अगर वह देश की राजनीति को आकार देना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी वर्दी उतार देनी चाहिए. इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सम्मेलन में रविवार को रहमान ने कहा कि आपने अपने शहीदों का जितना अपमान और अनादर किया है, उतना किसी और ने नहीं किया. पाकिस्तानी सेना पर बरसते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप अपने अपराधों को छिपाने के लिए शहीदों की आड़ लेते हैं.

मौलाना ने कार्यक्रम में कहा, 'तुम्हानी नजरों में शहीद की क्या कद्र-ओ-कीमत है क्या वो बता सकते हो. क्या तुम कौम को बता सकते हो कि कारगिल में कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शहीदों के जनाजे लाए. तुमने अपने शोहदाओं को हिंदुओं को सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने उन्हें इस्लामी तरीके से उन्हें दफन कर दिया. उनकी तादाद अलग-अलग बताई जा रही है लेकिन है सैकड़ों में'

You yourselves have dishonored, insulted, and disrespected your own martyrs more than anyone else.



To hide your own crimes, you try to shield yourselves behind the martyrs.



We accepted Colonel Sher Khan's body only after India 🇮🇳 insistence.



You left your own martyrs in the… pic.twitter.com/xUtrGzvbMF July 19, 2026

मौलाना रहमान के खिलाफ केस दर्ज

इन बयानों से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है और रहमान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अन्य मंत्रियों ने उनसे माफ़ी की मांग की है. पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मुहम्मद अहमद खान ने भी एक सीनेट कमेटी बनाने की मांग की है, जो यह जांचे कि क्या सांसद को अपने बयानों पर सफाई देनी चाहिए?

मौलाना रहमान के आरोप में कितनी सच्चाई?

पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील सैन्य विवादों में से एक का जिक्र करते हुए, रहमान ने सेना पर आरोप लगाया था कि उसने कारगिल में मारे गए सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था. ये आरोप पूरी तरह से सच है. 1999 के भारत-पाकिस्तान कारगिल युद्ध के दौरान, पाकिस्तानी सेना द्वारा वापस न लिए गए पाकिस्तानी सेना के मुस्लिम सैनिकों के शवों को भारतीय सेना के जवानों ने इस्लामी रीति-रिवाजों के साथ दफनाया था. इसकी तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं.