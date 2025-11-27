Hong Kong Fire: हांगकांग के कई इमारतों में लगी भीषण आग, अब तक 36 लोगों की मौत, 279 लापता

Hong Kong Fire News: हांगकांग पुलिस के हवाले से कहा है कि काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं. अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

हांगकांग के ताईपो क्षेत्र में कुछ बहुमंजिला इमारतों में बुधवार को भीषण आग लग गई. आग की इतनी भयानक लगी कि वांग फुक कोर्ट के 2,000 से ज्यादा फ्लैटों को अपने आगोश में ले लिया. इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 279 लापता हैं. दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं. इस घटना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें आग की लपटें और धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है.

हांगकांग की सरकार के मुताबिक, वांग फुक कोर्ट में करीब 2 बजकर 51 मिनट पर अचानक एक प्लैट में आग भड़की. लेकिन थोड़ी देर में आग सोसाएटी के करीब 2,000 फ्लैटों में फैल गई. आग इतनी भयानक लगी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गईं.

8 ब्लॉक वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग

एफएसडी ने मीडिया आउटलेट एचकेएफपी को बताया कि 8 ब्लॉक वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वांग फुक कोर्ट में फायरफाइटर्स की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं. लाइव फुटेज में तीन इमारतों से धुएं का गुबार निकलता देखा जा सकता है.

पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटीएचके ने पुलिस के हवाले से कहा है कि काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं. अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हांगकांग की मीडिया के मुताबिक, शहर के ताइ पो जिले में कॉम्प्लेक्स के बाहर बांस की मचान पर आग फैल गई. ताई पो, हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. आग की भयावहता को देखते हुए यातायात विभाग ने ताइ पो हाईवे का पूरा हिस्सा बंद कर दिया है और बसों का रास्ता बदला जा रहा है.

