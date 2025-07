आग की लपटों से घिरा जहाज, समंदर में कूदने लगे लोग, इंडोनेशिया से सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

Indonesia ship fire: इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास समुद्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब यात्रियों से भरे एक जहाज में भीषण आग लग गई. जहाज पर 280 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से कई ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग घबराहट में पानी में कूदते नजर आए. घटना के बाद से बचाव अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय मछुआरे भी मदद कर रहे हैं.

रविवार को इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी प्रांत के पास एक पैसेंजर शिप में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया. दरअसल, यह हादसा उस समय हुआ जब KM Barcelona 5 नाम का जहाज तलौद जिले से मनाडो की ओर जा रहा था. तालिसे के पास समुद्र में यह जहाज अचानक आग की लपटों में घिर गया. इस दुर्घटना में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है.

घटना के वक्त जहाज पर 280 से अधिक यात्री और क्रू सदस्य सवार थे. आग लगने के बाद लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए. कई लोगों के पास लाइफ जैकेट्स थे, लेकिन कुछ यात्रियों ने बिना जैकेट के ही छलांग लगा दी. इस पूरे खतरनाक मंजर को कुछ यात्रियों ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इंडोनेशियाई नेवी के अनुसार, अब तक 284 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. बचाव कार्य में तीन नौसेना जहाज, स्थानीय मछुआरे और खोज एवं बचाव दल शामिल हैं. मछली पकड़ने वाली नौकाओं ने कई लोगों को समुद्र से निकालकर पास के टालिस द्वीप पहुंचाया.

#BREAKING

Passengers jump overboard as massive fire engulfs ferry in Indonesia



Terrifying scenes from Indonesia after a fire broke out on the KM Barcelona VA passenger ship near Talise Island, North Sulawesi



Over 280 people onboard, panic-stricken passengers some with children… pic.twitter.com/wwKOHlAz6z