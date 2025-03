जस्टिन ट्रूडो के बाद अब मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनेंगे. वह बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं.

कनाडा के नए प्रधानमंत्री का नाम फाइनल हो गया है. जस्टिन ट्रूडो की जगह अब मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे. रविवार को लिबरल पार्टी में नेतृत्व के लिए हुई वोटिंग में उन्होंने 86 प्रतिशत वोट के साथ जीत हासिल कर ली. आपको बता दें कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनने वाले मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं. वह ऐसे पहले नेता हैं जो राजनीति में बिना किसी अनुभव के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं.

कौन है मार्क कार्नी

मार्क कार्नी का जन्म कनाडा के फोर्ट स्मिथ, नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज में हुआ था. उन्होंने अपना बचपन एडमंटन में बिताया. इसके बाद, वे अमेरिका गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की. इसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले मास्टर डिग्री और फिर 1995 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की. कार्नी 2008 में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर नियुक्त किए गए थे.

डोनाल्ड ट्रंप से निपटने को तैयार

कार्नी ने अपनी स्पीच में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस एक्सट्रा टैरिफ को लगाने की धमकी दे रहे हैं, उससे कनाडा की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था डैमेज हो सकती है. ऐसे में उनका बैंकिंग का अनुभव ट्रंप की टैरिफ नीतियों से निपटने में बहुत काम आएगा. कार्नी ने कहा कि दो G7 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उनके अनुभव से ये सिद्ध होता है कि वो ट्रंप से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं.

