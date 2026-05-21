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इस देश में रहस्यमयी चीज से 3 लोगों की मौत, लक्षण दिखने पर कई को किया क्वारंटीन, मची अफरा-तफरी!

अमेरिका के न्यू मैक्सिको से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण इलाके में संदिग्ध तरीक से तीन लोगों की मौत हो गई.

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Gaurav Barar

Updated : May 21, 2026, 12:20 PM IST

इस देश में रहस्यमयी चीज से 3 लोगों की मौत, लक्षण दिखने पर कई को किया क्वारंटीन, मची अफरा-तफरी!
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अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ग्रामीण इलाके के घर में संदिग्ध ड्रग्स ओवरडोज के चलते तीन लोगों की मौत हो गई. यह मामला केवल मौतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मौके पर मदद के लिए पहुंचे एक दर्जन से ज़्यादा रेस्क्यू टीम के सदस्यों को भी एक अज्ञात और संदेहास्पद केमिकल के संपर्क में आने के बाद तुरंत क्वारंटाइन करना पड़ा.

अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरी घटना बुधवार (20 मई 2026) की है, जब न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को अलबुकर्क शहर के पूर्वी ग्रामीण इलाके में स्थित एक घर से इमरजेंसी कॉल मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो घर के अंदर चार लोग बेहोशी की हालत में मिले.

जब मदद करने वाले खुद हो गए बीमार

इनमें से तीन लोगों ने दम तोड़ दिया था, जबकि चौथे शख्स की हालत गंभीर थी, जिसे तुरंत अलबुकर्क के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन हैरान करने वाली बात तब हुई जब इन पीड़ितों को बचाने और जांच करने पहुंचे राहतकर्मियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. वहां फैले किसी अज्ञात पदार्थ या केमिकल के संपर्क में आते ही डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों को अचानक चक्कर आने लगे और उनका जी मिचलाने लगा.  

दो राहतकर्मियों की हालत अभी भी गंभीर

स्थिति बिगड़ती देख स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि इस अज्ञात केमिकल की चपेट में आए कुल 23 लोगों को जांच और क्लीनिंग के लिए अस्पताल लाया गया था. राहत की बात यह रही कि इनमें से ज्यादातर रेस्क्यू टीम के सदस्यों में आगे चलकर बीमारी के कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे और शुरुआती जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

हालांकि, बुधवार की शाम तक डॉक्टरों की टीम तीन मरीजों पर लगातार नजर बनाए हुए थी, जिनमें बीमारी के लक्षण साफ दिख रहे थे. न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस के अधिकारी विल्सन सिल्वर ने बताया कि दो राहतकर्मियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

छूने से फैल रहा है यह खतरनाक केमिकल

मामले की गंभीरता को देखते हुए अलबुकर्क फायर रेस्क्यू की हैजमैट यानी खतरनाक पदार्थों से निपटने वाली विशेष टीम को तुरंत माउंटेनएयर नाम के उस ग्रामीण इलाके में भेजा गया. यह स्पेशल टीम अब उस रहस्यमयी केमिकल की पहचान करने में जुटी है जिसने लोगों की जान ली है.

पुलिस अधिकारी सिल्वर ने शुरुआती जांच के आधार पर एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि, "ऐसा लगता है कि यह खतरनाक पदार्थ हवा के जरिए नहीं फैल रहा है, बल्कि किसी चीज को छूने या सीधे संपर्क में आने से इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है." 

माहौल अब भी तनावपूर्ण

घटनास्थल की तस्वीरें और माहौल अब भी तनावपूर्ण है. पुलिस ने घर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते को पीले रंग की सुरक्षा टेप से घेर दिया है और वहां एक पुलिस गाड़ी लगातार पहरा दे रही है. इस बीच, माउंटेनएयर इलाके के मेयर पीटर निएटो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए स्थानीय लोगों को ढांढस बंधाया.

उन्होंने लिखा कि शुरुआती संकेतों से यही लग रहा है कि इन मौतों के पीछे कोई खतरनाक नशीला पदार्थ ही मुख्य वजह है. मेयर ने जनता को आश्वस्त करते हुए यह भी साफ किया कि इस घटना से आम जनता या आस-पास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया है. इस घटना ने एक बार फिर सिंथेटिक ड्रग्स के जानलेवा खतरों को लेकर सबको अलर्ट कर दिया है.

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