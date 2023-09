व्यक्ति का दावा 'पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बनाए यौन संबंध, पहले पीते थे सिगरेट'

डीएनए हिंदी: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर एक शख्स ने गंभीर खुलासे किए हैं. शख्स का दावा है कि उसने ओबामा के साथ यौन संबंध बनाए थे. संबंध बनाने से पहले वो पूर्व राष्ट्रपति के साथ बैठकर सिगरेट पीते थे. यह व्यक्ति इससे पहले 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ऐसा दावा कर चुका है. हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. शख्स ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही है.

दअरसल, यह दावा फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर टकर कार्लसन को दिए गए इंटरव्यू में किया गया है. कार्लसन ने इस इंटरव्यू की एक क्लिप X (Twitter) पर शेयर की है. जिसमें लैरी सिन्क्लेयर नाम का व्यक्ति दावा कर रहा है कि उसने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ यौन संबंध बनाए थे. सिन्क्लेयर यह भी कह रहा कि वह अपने दावे को साबित करने के लिए एफिडेविट पर लिखकर देने को भी तैयार है. इतना ही नहीं, चाहे तो उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करा लिया जाए.

एंकर का दावा पुरुषों के साथ संबंध बनाते थे ओबामा

वीडियो क्लिप में लैरी सिन्क्लेयर एंकर टकर कार्लसन को यह भी बता रहे हैं कि उसने ओबामा को ड्रग्स खरीदने के लिए 250 डॉलर दिए थे. कोकीन पीने के बाद ओबामा अलग मूड में आ गए थे. जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ यौन संबंध बनाए. कार्लसन ने सिन्क्लेयर के हवाले दावा किया कि राष्ट्रपति बनने से पहले ओबामा पुरुषों के साथ संबंध बनाते थे और हाई क्लास की ड्रग्ल लेते थे.

