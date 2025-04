US Earthquake: सोमवार की सुबह (भारतीय समयानुसार सोमवार देर रात) दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेज भूंकप के झटके महसूस किए गए हैं. रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है. भूकंप इतना खतरनाक था कि सैन डियागो में पहाड़ से बड़ी-बड़ी चट्टानें लुढ़ककर सड़को पर आ गिरी. घरों की अलमारियों में रखे सामान गिरने लगे. अधिकारियों का कहना है कि फिलहात तो इस भूकंपन से किसी भी तरह के जान माल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन अभी जांच चल रही हैं.

तेजी से हिलने लगी खिड़कियां

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 10:08 बजे आया और इसका केंद्र सैन डिएगो काउंटी में था, जो जूलियन से केवल कुछ मील (4 किलोमीटर) दूर है. बतादें कि जूलियन एक पहाड़ी शहर है जहां करीब 1500 लोग रहते हैं. ये शहर अपनी सेब पाई की दुकानों के लिए जाना जाता हैं. भूकंप के कई छोटे झटके लॉस एंजिल्स काउंटी में 193 किमी दूर तक महसूस किए गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि काउंटर पर रखा सामान और खिड़कियां इतनी तेज हिल रही थी मानों गिर ही जाएंगी.

कई वीडियो हो रहे वायरल

परिवहन अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि यात्री पहाड़ियों से गिरकर सड़कों और राजमार्गों पर आने वाले पत्थरों से सावधान रहें. जूलियन के उत्तर-पश्चिम में स्टेट रूट 76 पर भी पहाड़ों से पत्थर लुढ़कर आए हैं. इस भूकंप के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भूकंप कितना प्रभावशाली रहा होगा. सैन डिएगो चिड़ियाघर सफारी पार्क में अफ्रीकी हाथियों के एक झुंड को भूकंप के दौरान अपने बच्चों को घेरकर उनकी रक्षा करते हुए वीडियो में कैद किया गया.

