81 की उम्र, चौथा टर्म... ब्राजील में फिर गूंजा 'कमबैक किंग' लूला डा सिल्वा का डंका, जूतों पर पॉलिश से लेकर सियासत तक का सफर

लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति चुनाव के रन-ऑफ में जीतकर चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं, जानें इस देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है और लूला डा सिल्वा कैसे मजदूर नेता से राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए...

Brazil President Lula da Silva: ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने 25 अक्टूबर 2026 को हुए राष्ट्रपति चुनाव के रन-ऑफ में अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लेवियो बोल्सोनारो को हरा दिया. इस जीत के साथ लूला ने ब्राजील के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया. वह चार बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं. इससे पहले वह 2003 से 2010 तक दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और फिर वह साल 2023 में तीसरी बार सत्ता में लौटे थे. अब 2027 से उनका चौथा कार्यकाल शुरू होगा.

ब्राजील की सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट के डेटा के मुताबिक, लूला की वर्कर्स पार्टी को 51.79% वैलिड वोट मिले जबकि राइट विंग लिबरल पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के बेटे फ्लेवियो बोल्सोनारो को 48.21% वोट मिले. दोनों के बीच वोटों का अंतर करीब 44.5 लाख रहा. इस चुनाव में फ्लेवियो बोल्सोनारो की हार को बोल्सोनारो परिवार की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

चुनाव के पहले राउंड में लूला डा सिल्वा फ्लेवियो से पीछे रह गए थे. शुरुआती चरण में फ्लेवियो को 47.03% और लूला को 45.16% वैलिड वोट मिले थे. लेकिन दूसरे दौर में लूला ने बाजी पलट दी. ब्राजील में 1989 में सीधे राष्ट्रपति चुनाव की व्यवस्था दोबारा शुरू होने के बाद यह पहली बार है, जब पहले दौर में दूसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार दूसरे दौर में जीतकर राष्ट्रपति बना है.





पीएम मोदी ने लूला को दी बधाई

लूला डा सिल्वा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी. ऑफिशियल X अकाउंट पर पीएम मोदी ने लूला को अपना प्रिय मित्र बताते हुए उनकी शानदार चुनावी जीत पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि वह लूला के साथ मिलकर भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हैं. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत और ब्राजील अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे. दोनों देश ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और दुनिया को ज्यादा समावेशी, समानता पर आधारित और टिकाऊ बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.

Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial October 26, 2026

कौन हैं लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा?

ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद बायोग्राफी के मुताबिक, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा का जन्म 27 अक्टूबर 1945 को ब्राजील के पेरनामबुको स्टेट के गारनहुंस सिटी में हुआ था. उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता. उनके पिता एरिस्टाइड्स इनासियो डा सिल्वा और मां यूरिडिस फरेरा डी मेलो के आठ बच्चे थे जिनमें लूला सातवें नंबर पर थे. उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन और दूसरी सुख-सुविधाएं दे सकें. लूला ने छोटी उम्र में ही परिवार की गरीबी को करीब से देखा और जिंदगी चलाने के लिए काम शुरू कर दिया.

ब्राजील प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, दिसंबर 1952 में उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में साओ पाउलो स्टेट के तटीय इलाके में चला गया. परिवार ने पाउ डे अरारा ट्रक में करीब 13 दिनों का सफर किया. उस दौर में लोग ट्रक के पिछले हिस्से में बैठकर लंबी दूरी तय किया करते थे. परिवार गुआरुजा सिटी के गरीब इलाके विसेंट डी कार्वाल्हो में रहने लगा. इसके बाद में वे साओ पाउलो शहर के इपिरंगा इलाके में एक बार के पीछे बने छोटे से कमरे में रहने लगे.

लूला ने सरकारी स्कूल ग्रुपो एस्कोलर मार्सिलियो डायस में पढ़ना-लिखना सीखा. लेकिन गरीबी की वजह से उन्हें बचपन में ही काम करना पड़ा. 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर नौकरी की. इसके बाद जूते पॉलिश करने और ऑफिस बॉय के तौर पर भी काम किया. 14 साल की उम्र में उन्हें आर्माजेंस गेरैस कोलंबिया नाम की कंपनी में नौकरी मिली. इस कंपनी में वह पहली बार एक कर्मचारी के रूप में ऑफिशियली रजिस्टर हुए.

लूला डा सिल्वा ने फिर मार्टे स्क्रू फैक्ट्री में काम करना शुरू किया. यहां से उनकी जिंदगी नई दिशा में चल पड़ी. उन्होंने ब्राजील की नेशनल इंडस्ट्री सर्विस SENAI में मैकेनिकल ट्रेनिंग ली और धातु के पुर्जे बनाने वाली मशीन चलाने का कोर्स पूरा किया. इस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मेटल इंडस्ट्री में काम किया और आगे यहां का एक्सपीरियंस उन्हें मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ने वाला साबित हुआ.

फैक्ट्री में काम करते-करते ट्रेड यूनियन लीडर कैसे बने लूला?

लूला डा सिल्वा की राजनीतिक कहानी समझने के लिए 1960 और 1970 के दशक के ब्राजील को समझना जरूरी है. 1964 में देश में सैन्य तख्तापलट हुआ और सेना के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाल ली. इस दौर में राजनीतिक गतिविधियों और मजदूर संगठनों पर भारी दबाव था. दूसरी ओर उद्योगों में काम करने वाले मजदूर बेहतर वेतन और सुरक्षित कामकाजी माहौल के साथ-साथ अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे.

अमेरिका की रिसर्च वेबसाइट EBSCO इन्फॉर्मेशन सर्विसेस के मुताबिक, जनवरी 1966 में लूला ने विलारेस इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया. यह कंपनी साओ बर्नार्डो डो कैम्पो में थी. यहीं लूला का संपर्क ट्रेड यूनियन आंदोलन से बढ़ा. उनके भाई जोस फरेरा डा सिल्वा ने भी उन्हें मजदूर संगठनों से जुड़ने में मदद की.

साल 1969 में लूला को मेटलवर्कर्स यूनियन के बोर्ड में सब्स्टिट्यूट मेंबर चुना गया. 1972 में वह यूनियन के फर्स्ट सेक्रेटरी बने. इसके बाद 1975 में उन्हें 92% वोटों के साथ यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया. यह यूनियन एक लाख मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती थी. कम उम्र में फैक्ट्री में काम करने वाले लूला अब हजारों मजदूरों की आवाज बन चुके थे.

लूला डा सिल्वा को असली पहचान 1970 के दशक के आखिर में तब मिली, जब उन्होंने मजदूरों की बड़ी हड़तालों का नेतृत्व किया. मार्च 1979 में साओ बर्नार्डो डो कैम्पो और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1.7 लाख मेटलवर्कर्स हड़ताल पर चले गए. मजदूर वेतन और काम की बेहतर शर्तों की मांग कर रहे थे. इस आंदोलन ने सरकार के साथ-साथ उद्योग जगत पर दबाव बढ़ाया और लूला का नाम देशभर में मशहूर हो गया. लेकिन मजदूरों की लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी.

सैन्य सरकार ने यूनियन गतिविधियों पर कार्रवाई कर दी. साल 1980 में एक और बड़ी हड़ताल के दौरान सरकार ने यूनियन में हस्तक्षेप किया और लूला के साथ कई नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. लूला ने करीब 31 दिन जेल में बिताए. इस घटना ने उन्हें मजदूरों के अधिकारों के साथ-साथ देश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया.

वर्कर्स पार्टी बनाने में निभाई अहम भूमिका

लूला डा सिल्वा को धीरे-धीरे एहसास हुआ कि सिर्फ ट्रेड यूनियन के जरिए मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता. मजदूरों और गरीब तबकों की आवाज को संसद और सरकार तक पहुंचाने के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने दूसरे यूनियन नेताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग-अलग आंदोलनों से जुड़े लोगों के साथ मिलकर 10 फरवरी 1980 को वर्कर्स पार्टी (PT) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. इस पार्टी ने उन लोगों को राजनीतिक मंच दिया, जो खुद को पॉलिटिकल सिस्टम से दूर महसूस करते थे. धीरे-धीरे यह पार्टी ब्राजील की राजनीति का जाना-माना नाम बन गई.

साल 1982 में लूला ने साओ पाउलो स्टेट के गवर्नर पद का चुनाव लड़ा लेकिन वह जीत नहीं पाए. 1983 में उन्होंने ट्रेड यूनियन ऑर्गनाइजेशन के नेशनल फेडरेशन CUT की स्थापना में भी योगदान दिया. फिर 1986 में वह ब्राजील की संविधान सभा के लिए संघीय सांसद चुने गए. इससे उनकी राजनीतिक पहचान और मजबूत हुई. अब वह सिर्फ एक मजजूर नेता नहीं रहे बल्कि नेशनल लेवल के राजनेता बन चुके थे.

तीन बार चुनाव हारने के बाद बने पहली बार राष्ट्रपति

लूला ने पहली बार 1989 में ब्राजील के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा. उस समय देश में करीब 29 साल बाद सीधे राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे. लूला दूसरे राउंड तक पहुंचे लेकिन फर्नांडो कोलोर डी मेलो से हार गए. इसके बाद उन्होंने 1994 और 1998 में भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा. लेकिन उन्हें दोनों बार फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो से हार का सामना करना पड़ा. आखिरकार 2002 में उनकी मेहनत रंग लाई. लूला ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 1 जनवरी 2003 को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला.

लूला डा सिल्वा 2006 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए और साल 2010 तक लगातार दो कार्यकाल पूरे किए. उन्होंने इस दौरान गरीब परिवारों की मदद के लिए बोल्सा फामिलिया, फोमी जीरो जैसी कई सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाईं और देश में गरीबी कम करने के प्रयास किए. इन पॉलिसी ने उन्हें ब्राजील के गरीब और कामकाजी तबके के बीच लोकप्रिय बनाया.

भ्रष्टाचार के मामले, जेल और फिर राजनीति में वापसी

लूला डा सिल्वा के राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल दौर 2010 के दशक में आया. ब्राजील में बड़े भ्रष्टाचार मामलों की जांच के दौरान उन्हें भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 में उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने एक साल से ज्यादा समय जेल में बिताया. इस दौरान उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल उठे. लेकिन बाद में ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई में अहम फैसले दिए और उनकी सजा रद्द हो गई. इसके बाद वह फिर से चुनाव लड़ने के योग्य हो गए.

लूला ने फ्लेवियो बोल्सोनारो को कैसे हराया?

साल 2026 का राष्ट्रपति चुनाव ब्राजील में महंगाई, आम लोगों के खर्च, सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर चिंताओं के बीच हुआ. चुनावी मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं था, बल्कि देश की राजनीति में मौजूद दो अलग-अलग विचारधाराओं की लड़ाई भी था. एक तरफ लूला की वर्कर्स पार्टी थी, जो सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक मदद पर जोर देती है. दूसरी तरफ फ्लेवियो बोल्सोनारो थे, जो रूढ़िवादी राजनीति और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को प्रमुखता दे रहे थे.

फ्लेवियो ने अपराध पर सख्ती और खाने-पीने की चीजों की कीमतों को कम करने जैसे मुद्दों पर प्रचार किया. वहीं, लूला ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने, सामाजिक योजनाओं को जारी रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया. चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला रहा. पहले दौर में फ्लेवियो आगे निकल गए, लेकिन दूसरे दौर में लूला ने अपना समर्थन बढ़ाया और अंतिम नतीजे में जीत हासिल कर ली.

ब्राजील की राजनीतिक स्थिति कैसी है?

अमेरिका की थिंकटैंक वेबसाइट फ्रीडम हाउस के मुताबिक, दुनिया में स्वतंत्रता के मामले में ब्राजील टॉप 100 देशों में से 72वें नंबर पर है. फ्रीडम हाउस के मुताबिक, ब्राजील एक लोकतांत्रिक देश है और यहां स्वतंत्र और टक्कर के चुनाव होते हैं. यहां राजनीतिक माहौल काफी बंटा हुआ है, लेकिन साथ ही खुलकर विचार-विमर्श और बहस भी होती है. इसके बावजूद, स्वतंत्र पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अक्सर धमकियों और हिंसक हमलों का खतरा रहता है और देश में राजनीतिक हिंसा भी काफी ज्यादा है. अल्पसंख्यक समूहों को अपराध, हिंसा और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है और सरकार इन समस्याओं को हल करने में संघर्ष कर रही है. बड़े स्तर पर फैला हुआ भ्रष्टाचार आम लोगों का नेताओं और व्यवस्था से भरोसा तोड़ रहा है. इसके अलावा, एलजीबीटी समुदाय के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव और हिंसा भी वहां की एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है.

फ्रीडम हाउस के मुताबिक, ब्राजील में संसदीय चुनाव आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं. यहां की संसद जिसे नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, दो सदनों से मिलकर बनी है. इसमें 81 सदस्यों वाला सीनेट और 513 सदस्यों वाला चैंबर ऑफ डिप्टीज शामिल है. सीनेटर्स का कार्यकाल आठ साल का होता है और हर चार साल में एक से दो-तिहाई सीटों पर चुनाव होते हैं, जबकि चैंबर ऑफ डिप्टीज के सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है.