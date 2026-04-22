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पड़ने लगी ईरान जंग की मार! इस एयरलाइन ने 20,000 फ्लाइट की रद्द, नौकरियों पर भी संकट

हवाई सफर करने वालों के लिए बुरी खबर है. ईरान जंग के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते इस एयरलाइन ने 20,000 उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया है.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 22, 2026, 04:42 PM IST

पड़ने लगी ईरान जंग की मार! इस एयरलाइन ने 20,000 फ्लाइट की रद्द, नौकरियों पर भी संकट
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ईरान में चल रहे संघर्ष का असर अब सीधे आपके हवाई सफर पर पड़ने लगा है. जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइन, लुफ्थांसा (Lufthansa) ने घोषणा की है कि वह अपने गर्मियों के शेड्यूल से करीब 20,000 शॉर्ट-हॉल यानी कम दूरी की उड़ानें रद्द करने जा रही है. इसका मुख्य कारण जेट ईंधन की कीमतों में लगी आग है, जिसने एयरलाइंस के मुनाफे को पूरी तरह निचोड़ दिया है.

ईंधन की कीमतें हुईं दोगुनी

जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, विमान ईंधन के दाम करीब दो गुना बढ़ गए हैं. लुफ्थांसा का कहना है कि इन उड़ानों को कम करने से उन्हें लगभग 40,000 टन ईंधन बचाने में मदद मिलेगी. यह किसी भी बड़ी ग्लोबल एयरलाइन द्वारा युद्ध के आर्थिक असर से निपटने के लिए उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम है.

मंगलवार (21 अप्रैल 2026) से करीब 120 उड़ानों का पहला बैच रद्द किया जा चुका है, जो मई के अंत तक जारी रहेगा. बाकी की कटौती का पूरा प्लान अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत तक साफ हो जाएगा.

लुफ्थांसा के कड़े कदम

लुफ्थांसा सिर्फ उड़ानें ही रद्द नहीं कर रही, बल्कि खर्च बचाने के लिए कई और सख्त फैसले भी ले रही है. कंपनी ने अपनी क्षेत्रीय यूनिट लुफ्थांसा सिटीलाइन को बंद करने का एलान किया है. साथ ही ईंधन की ज्यादा खपत करने वाले 27 पुराने विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया है. एयरलाइन न केवल ईंधन की कीमतों से परेशान है, बल्कि उसे अपने पायलटों और केबिन क्रू की हड़ताल का भी सामना करना पड़ रहा है.

सिर्फ लुफ्थांसा ही नहीं, पूरी दुनिया में असर

ईंधन के दामों का दबाव सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दुनिया की टॉप 20 बड़ी एयरलाइंस अपनी क्षमता में कटौती कर रही हैं. मई के महीने के लिए वैश्विक हवाई क्षमता में 3 प्रतिशत की कमी पहले ही देखी जा चुकी है.

पहले इस साल विमानन क्षेत्र में 4 से 6 प्रतिशत की बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगर यह संघर्ष जारी रहा, तो बाजार में 3 प्रतिशत की गिरावट भी आ सकती है.

नौकरियों पर भी संकट

लुफ्थांसा अब अपना मुनाफा बचाने के लिए बड़े बदलाव कर रही है. कंपनी का प्लान है कि 2030 तक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से 4,000 नौकरियों को कम किया जाए. साथ ही, वह अपनी कम दूरी की उड़ानों को अपनी सस्ती सहायक कंपनियों जैसे सिटी एयरलाइंस और डिस्कवर एयरलाइंस में शिफ्ट कर रही है, जहां स्टाफ का खर्च मुख्य एयरलाइन के मुकाबले काफी कम है.

ईरान युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के गणित को बदल दिया है. अगर आप भी यूरोप की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो सावधान रहें क्योंकि उड़ानों की यह कटौती आपके सफर को महंगा और मुश्किल बना सकती है.

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