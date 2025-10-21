इस शहर में हर 8 मिनट में चोरी हो रहा एक मोबाइल, पुलिस ने बरामद किए 5,00,00,000 रुपये के फोन

London phone snatching case: पुलिस ने बताया कि आरोपी 40,000 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके थे. लंदन में हर 8 मिनट में एक फोन स्नैचिंग की घटना हो रही थी.

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बड़े मोबाइल चोर गैंग का भंड़ाफोड़ किया है. पुलिस ने 32 लुटेरों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से करीब 5 करोड़ रुपये के चोरी के फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजैट्स और अन्य सामान बरामद किया है.

लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के करीब 300 जवानों ने सादी वर्दी में इस चोरगैंग को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया. लुटेरे ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट को अपना निशाना बनाते थे. पुलिसकर्मी सादी वर्दी में उन जगहों पर जाकर छिप गए जहां लूट की घटना सबसे ज्यादा होती थीं. पुलिस ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी 40,000 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके थे. लंदन में हर 8 मिनट में एक फोन स्नैचिंग की घटना हो रही थी. बीते 4-5 साल में ये घटनाएं ज्यादा बढ़ गई थीं. 2020 में 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए. जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 81,000 तक पहुंच गया.

ब्रिटेन में होने वाली घटनाओं में 75 प्रतिशत अकेले लंदन में हो रही है. अपराधी साइकिल, बाइक या स्कूटर सवार लोगों से फोन छीनकर फरार हो जाते थे. लंदन पुलिस ने ऑपरेशन जॉरिडॉन शुरू किया था. इसके तहत 300 पुलिसकर्मियों को सिंपल ड्रेस में अलग-अलग जगहों पर तैनात किया. जैसी ही लुटेरे फोन छीनते पुलिस वाले उनका पीछा करके पकड़ लेते.

125 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

पुलिस ने विल्सडन, ब्रोमले, वूलविच और हर्टफोर्डशायर के इलाकों में 125 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की. जिसके बाद 40,000 फोन स्नैचिंग के मामले सुलझाए. एक दुकान से तो 2,000 चोरी के फोन बरामद किए.

