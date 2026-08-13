लेबनान ने खत्म की मौत की सजा: मिडिल ईस्ट का पहला देश बना, जानें क्या है मृत्युदंड की दुनिया में स्थिति?

लेबनान ने फांसी की सजा को खत्म कर इतिहास रच दिया है. मिडिल ईस्ट में ऐसा करने वाला वह पहला देश है. जानिए इस ऐतिहासिक फैसले के मायने और मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के दुनिया के आंकड़े.

लेबनान मिडिल ईस्ट का पहला देश है जिसने मृत्युदंड खत्म किया.

अब मौत की सजा की जगह कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास मिलेगा.

दुनिया के तीन-चौथाई देश अब फांसी की सजा के खिलाफ हैं.

2025 में वैश्विक फांसी के आंकड़ों में 78% की वृद्धि दर्ज की गई.

Lebanon Abolishes Death Penalty: लेबनान ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को खत्म कर दिया है. इस फैसले के साथ ही लेबनान पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मृत्युदंड को पूरी तरह से खत्म करने वाला पहला देश बन गया है. यह कदम न केवल लेबनान के कानून के लिए बल्कि वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा रहा है.

कैसे खत्म हुई लेबनान में मृत्युदंड का सजा?

लेबनान की संसद ने मंगलवार को इसको लेकर मतदान किया जिसमें 128 सदस्यीय संसद के बहुमत ने मृत्युदंड को खत्म करने के पक्ष में वोट दिया. जानकारी के अनुसार, लेबनान लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहा था. हालांकि, देश में जनवरी 2004 से ही फांसी देने पर एक अनौपचारिक रोक लगी हुई थी, लेकिन वहां की अदालतें लगातार मौत की सजा सुना रही थीं. नए कानून ने अब इस सजा को कानूनी रूप से जड़ से खत्म कर दिया है.

क्या हैं नए नियम और सजा का प्रावधान?

संसद के नए फैसले के अनुसार, अब मौत की सजा को कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अब किसी भी अपराधी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, बल्कि उन्हें उम्रकैद की सजा काटनी होगी. 2025 के अंत तक लेबनान में लगभग 85 लोग ऐसे थे जो मौत की सजा का सामना कर रहे थे, जिन्हें अब इस नए कानून से राहत मिलेगी.

मृत्युदंड को लेकर क्या कहते हैं वैश्विक आंकड़े?

एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के तीन-चौथाई देशों ने कानूनन या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है. 2026 के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के 113 देशों ने सभी तरह के अपराधों के लिए मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. 9 देशों ने युद्ध जैसे असाधारण अपराधों को छोड़कर, बाकी सभी सामान्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को खत्म कर दिया है.

यही नहीं, 23 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी है. इसके विपरीत, दुनिया के 54 देशों ने अब भी मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा है.

क्या कहते हैं दुनिया में फांसी के आंकड़े?

भले ही लेबनान जैसे देश सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में रिकॉर्ड 2,707 फांसी दी गईं, जो 2024 (1,518) की तुलना में 78% अधिक है. इस उछाल का मुख्य कारण ईरान में फांसी की सजाओं का दोगुना होना बताया गया है, जहां 2024 में 972 के मुकाबले 2025 में कम से कम 2,159 लोगों को फांसी दी गई. इसके अलावा, चीन में दी जाने वाली हजारों फांसी की सजाओं को इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां का डेटा गुप्त रखा जाता है.

आम लोगों और समाज पर क्या होगा इसका असर

लेबनान के इस फैसले का समाज पर कई तरह का प्रभाव पड़ेगा-

मानवाधिकारों की सुरक्षा: लेबनान के इस फैसले को मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसका सबसे बड़ा असर जीवन के अधिकार की सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है. केवल इतना ही नहीं, इससे नागरिकों के बीच न्याय व्यवस्था और राज्य की जिम्मेदारी को लेकर भरोसा भी मजबूत हो सकता है.

न्यायिक सुधार: इस फैसले को लेबनान की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक आधुनिक और महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है. इससे कानून और न्याय के क्षेत्र में मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

अंतरराष्ट्रीय छवि: इसका असर लेबनान की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी पड़ सकता है. मानवाधिकारों और न्यायिक सुधारों से जुड़े सकारात्मक कदमों के जरिए देश खुद को एक अधिक प्रगतिशील और अधिकारों के प्रति संवेदनशील राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को ला सकता है. जिसके वजह से लेबनान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच लेबनान के छवि को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.