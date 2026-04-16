लेबनान-इजरायल के बीच 10 दिन का सीजफायर, क्या हिजबुल्लाह को किया गया दरकिनार?

Lebanon-Israel Ceasefire: डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ औन से बात करने के बाद 10 दिन के सीजफायर का ऐलान किया है.

लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिन के युद्धविराम पर सहमति बन गई है. इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ औन से फोन पर बात हुई है. दोनों नेता युद्धविराम के लिए राजी हो गए हैं.

दरअसल, इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के बीच करीब एक महीने से जल रही जंग के बीच लेबनान और इजरायल के अधिकारियों ने मंगलवार को वाशिंगटन में सीधी बातचीत की. जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के होने का भी दावा किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने जेडी वैंस को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो लेबनान-इजरायल के बीच शांति स्थापित करने का काम करें.

राष्ट्रपति जोसेफ औन ने ट्रंप को कहा शुक्रिया

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि जोसेफ औन (Joseph Aoun) ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और युद्धविराम कराने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए उनका धन्यवाद किया. सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति जोसेफ हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्धविराम चाहते हैं.

हालांकि, लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनकी इजरायल से सीधी बात हुई है. उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई. राष्ट्रपति जोसेफ औन ने यह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भी बता दिया है कि वे इजरायल के किसी नेता से बात नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से बात करना, राष्ट्रपति जोसेफ के लिए हिजबुल्लाह और लेबनानी लोगों के साथ उनके संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है.

रिपोर्ट में लेबनानी सूत्रों के हवाले से बताया कि जोसेफ औन ने यह फैसला हिजबुल्लाह की सहमति बिना लिया है. औन 2025 में राष्ट्रपति बने थे, तब से ही वह हिजबुल्लाह के प्रभाव को कम करने और उनसे हथियार छोड़ने की बात करते आए हैं.

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