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दुनिया

भारत के 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में चुन-चुनकर मारे 30 आतंकी? लश्कर ऑपरेटिव के दावे से मची हलचल

पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में इन दिनों खौफ का माहौल है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयाबा के एक शीर्ष कमांडर ने कबूल किया है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर उनके 30 से अधिक आतंकी मारे गए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 08:41 AM IST

भारत के 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में चुन-चुनकर मारे 30 आतंकी? लश्कर ऑपरेटिव के दावे से मची हलचल

लश्कर कमांडर का वीडियो वायरल (Source- Social Media)

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  • लश्कर कमांडर ने माना कि पाकिस्तान में उनके 30 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया 
  • पेशावर, कराची जैसे ठिकानों पर अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों को चुन-चुनकर ढेर किया
  • भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के बाद वीडियो को सही पाया है 
  • वीडियो में दिख रहा रिजवान हनीफ भारत में भी वांछित आतंकी है

पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयाबा के एक बड़े कमांडर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है. इस वीडियो में आतंकी रिजवान हनीफ कैमरे के सामने यह कबूल करता नजर आ रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तान के अंदर उनके लगभग 30 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है. 

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यह पहला मौका है जब 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के जिम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयाबा से जुड़े किसी शीर्ष आतंकी ने सरेआम इन मौतों की बात मानी है. पाकिस्तान हमेशा से यह दावा करता रहा है कि उसने लश्कर जैसे संगठनों को बहुत पहले ही बैन और खत्म कर दिया है, लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर पाकिस्तान के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

किन-किन शहरों में हुआ आतंकियों का सफाया?

वीडियो में आतंकी रिजवान हनीफ ने दावा किया है कि अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुन-चुनकर लश्कर के प्रमुख चेहरों को ढेर किया है. जिन इलाकों में ये घटनाएं हुई हैं, उनमें पेशावर, कराची, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट जैसे बड़े शहर और ठिकाने शामिल हैं.

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस वीडियो की जांच के बाद इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की है. एनडीटीवी के अनुसार, एजेंसियों का कहना है कि वीडियो में दिख रहा शख्स कोई मामूली सदस्य नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयाबा का एक सीनियर आतंकी है जो भारत में भी वांछित है.

 

आरोपों की राजनीति और फैलाया जा रहा जहर

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद आतंकी रिजवान ने इसका ठीकरा भारतीय एजेंसियों पर फोड़ने की कोशिश की है. हालांकि, भारत ने इन बेसिर-पैर के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इस पूरे मामले का एक और चिंताजनक पहलू यह है कि वीडियो में रिजवान हनीफ हिंदू धर्म के खिलाफ बेहद नफरत भरी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता हुआ सुनाई दे रहा है.

यह बात एक बार फिर साबित करती है कि कैसे पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी संगठन धर्म के नाम पर जहर घोलते हैं और आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें कट्टरपंथ और आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का काम करते हैं.

क्यों अहम है ये वीडियो?

यह वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को उजागर करता है. अल-कायदा और तालिबान से संबंधों के कारण लश्कर पर 2005 में ही वैश्विक प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसके शीर्ष कमांडर न केवल पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि वहां अपने कैडर का नेटवर्क भी चला रहे हैं.

अज्ञात हमलावरों के डर से लश्कर के बड़े-बड़े कमांडरों में छटपटाहट साफ देखी जा सकती है. इस वीडियो के जरिए आतंकियों का यह कबूलनामा साबित करता है कि पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों में छिपे इन आतंकियों की नींद अब उड़ चुकी है.

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