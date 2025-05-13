FacebookTwitterYoutubeInstagram
आसिम मुनीर का नापाक खेल! लश्कर-हमास की करा रहा मीटिंग, ISI कमांडरों की दी जा रही ट्रेनिंग

हमास के नेता जहीर ने अन्य अधिकारियों के साथ पहलगाम आतंकी हमले से कुछ हफ्ते पहले फरवरी 2025 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का दौरा किया था.

रईश खान

Updated : Jan 08, 2026, 12:19 AM IST

आसिम मुनीर का नापाक खेल! लश्कर-हमास की करा रहा मीटिंग, ISI कमांडरों की दी जा रही ट्रेनिंग

पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार मुल्क है, यह बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है. वह भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान फिर कोई नापाक मंसूबा बना रहा है. इसके कयास इस बात से लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में इस्लामाबाद में हमास और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) कमांडरों के बीच मीटिंग थी. जिसमें हमास का टॉप नेता पीओके पहुंचा है.

इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तानी सेना आईएसआई के कमांडरों को ट्रेनिंग देने के साथ हथियार से भी मदद करा रही है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमास और इस्लामिक आतंकी संगठन के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है. सीनियर हमास कमांडर नाजी जहीर ने पाकिस्तान के गुजरांवाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के एक कार्यक्रम के दौरान एलईटी कमांडर राशिद अली संधू से मुलाकात की. राशिद अली को बड़े पैमाने पर लश्कर का पॉलिटिकल फ्रंट माना जाता है.

दरअसल, एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जहीर और संधू एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहीर गुजरांवाला के पीएमएमएल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था. संधू, कवर के तौर पर, पीएमएमएल का नेता है.

पहलगाम हमले से पहले किया था POK का दौरा

हमास के नेता जहीर ने अन्य अधिकारियों के साथ पहलगाम आतंकी हमले से कुछ हफ्ते पहले फरवरी 2025 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का दौरा किया था. उस दौरे के दौरान उसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद कमांडरों के साथ मिलकर भारत विरोधी एक जॉइंट रैली को संबोधित किया था.

इससे पहले जनवरी 2024 में जहीर कराची गया था, जहां उसने कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत की. फिर अप्रैल 2024 में वह इस्लामाबाद गया, जहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उसका सम्मान किया.

बता दें कि 14 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल में 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के ठीक एक हफ्ते बाद जहीर पाकिस्तान गया था और देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के चीफ मौलाना फजल-उर-रहमान से मुलाकात की थी.

उसी दिन उसने पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां खालिद मशाल ने भी वीडियो लिंक के जरिए भाग लिया. इसके बाद 29 अक्टूबर 2023 को वह जहीर अल-अक्सा स्टॉर्म कॉन्फ्रेंस के लिए बलूचिस्तान के क्वेटा पहुंचा. नवंबर 2023 में वह फिर से मशाल के साथ कराची में तूफान-ए-अक्सा कॉन्फ्रेंस में नजर आया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

