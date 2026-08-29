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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

सैन्य डिपो पर रूसी हमले से कांपा यूक्रेन, 37 की मौत के बाद भड़के जेलेंस्की; जानें क्या कहा ?

कीव के पास मयला में रूसी हमले से सैन्य डिपो में भीषण धमाके हुए, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई. लापरवाही पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सख्त जांच के निर्देश दिए.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 29, 2026, 08:20 PM IST

सैन्य डिपो पर रूसी हमले से कांपा यूक्रेन, 37 की मौत के बाद भड़के जेलेंस्की; जानें क्या कहा ?

रूस ने कीव के पास किया ड्रोन हमला, AI Photo

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  • शुक्रवार 28 अगस्त को रूसी हमले में 37 यूक्रेनी की मौत हो गई.  
  • इस हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो भी तबाह हो गया. 
  • प्रशासन ने 59 बच्चों सहित कुल 381 लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला है.
     

Russia Kyiv Drone Strike: यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब मयला गांव में एक सैन्य गोला-बारूद डिपो पर रूस के विनाशकारी ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और 42 अन्य घायल हो गए हैं, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं. यह हमला 28 अगस्त 2026 को स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:10 बजे हुआ, जिसके बाद डिपो में सिलसिलेवार भीषण धमाके हुए और भयंकर आग लग गई. इस हमले में दिमित्रिव्का समुदाय के प्रमुख तारास दिदिच की भी मौत हो गई, जो घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे.

मयला गांव में भीषण धमाका और भारी तबाही

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रूसी ड्रोन ने कीव से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में कीव-चॉप राजमार्ग पर स्थित मयला गांव के एक स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया. हमले के बाद गोला-बारूद में तेज धमाके शुरू हो गए जो कई घंटों तक चलते रहे. इस भीषण हादसे में कम से कम 50 आवासीय इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल के लिए बने एक केयर होम को भी नुकसान पहुंचा है.

सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 59 बच्चों सहित कुल 381 लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला है. कीव ओब्लास्ट के गवर्नर तैमूर त्काचेंको ने बताया कि 300 से अधिक आपातकालीन सेवा कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं. हालांकि, मलबे को हटाने और तलाश का काम लगातार जारी होने के कारण मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. इस दुखद हादसे के मद्देनजर कीव ओब्लास्ट में 30 अगस्त को शोक दिवस घोषित किया गया है.

नियमों के उल्लंघन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की सख्त

इस बड़े हादसे के बाद यूक्रेन के भीतर सैन्य डिपो की सुरक्षा और उनकी रिहायशी इलाकों में मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री सेर्ही कोरेत्स्की और गृह मंत्री इवान व्याहिव्स्की से घटना की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद सख्त रुख अपनाया है. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के कानून के मुताबिक आवासीय क्षेत्रों या नागरिक बस्तियों के पास गोला-बारूद का भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. 

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाके के पास डिपो बनाने की अनुमति दी, उन्हें अपने फैसलों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा. इस मामले में यूक्रेन की नेशनल पुलिस और सुरक्षा सेवा (SBU) ने आधिकारिक लापरवाही का मामला दर्ज कर आपराधिक जांच शुरू कर दी है.

पुरानी गलतियों को दोहराना आपराधिक लापरवाही

यूक्रेन में यशी इलाकों के पास सैन्य डिपो होने के कारण आम नागरिकों की जान जाने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले 6 जुलाई को कीव ओब्लास्ट के ही विशनवे गांव में स्थित सरकारी रक्षा कंपनी उक्रोबोरोनप्रॉम के डिपो पर रूसी हमला हुआ था, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी और 29 लोग घायल हुए थे. उस मामले में भी नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया था, जिसके बाद 12 जुलाई को दो प्रबंधकों सहित कई अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.

यूक्रेन के प्रधानमंत्री सेर्ही कोरेत्स्की ने टेलीग्राम पर एक यान जारी करते हुए कहा कि इस फुल-स्केल वॉर के पांचवें साल में भी वही पुरानी गलतियों को दोहराना भारी लापरवाही है, इस घटना के बाद उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द पहचान कर सख्त से सख्त सजा देने की डिमांड की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो. 
 

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