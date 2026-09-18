खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में जुमे पर आत्मघाती धमाका, आखिर पाकिस्तान में क्यों अचानक बढ़े आतंकी हमले?

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित कोहाट पुलिस लाइंस में स्पेशल ब्रांच के पास आत्मघाती धमाका हुआ है। इस हमले में अब तक 16 लोगों का मौत हो चुकी है. आइए जानते हैं कि पाक में आतंकी हमले क्यों बढ़ रहे हैं.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट पुलिस लाइंस में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया.

विस्फोट के तुरंत बाद पूरे पुलिस लाइंस क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किए गए.

अगस्त महीने में पूरे पाकिस्तान में 199 आतंकी हमले दर्ज किए गए, जिनमें 158 लोगों की मौत हुई.



Khyber Pakhtunkhwa Police Lines Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित कोहाट जिले के पुलिस लाइंस परिसर में एक भीषण विस्फोट हुआ है. यह धमाका कोहाट पुलिस लाइंस स्थित एक मस्जिद में जुमे के दिन हुआ है. शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि विस्फोटकों से भरे एक वाहन को इमारत से टकराया गया था. हालांकि बाद में बताया गया कि एक आत्मघाती हमलावर ने स्पेशल ब्रांच इमारत के पास खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. इस हमले में अब तक 16 की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

हमले कि किसने ली जिम्मेदारी?

इस हमले की जिम्मेदारी 'इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान' (IMP) आतंकी संगठन ने ली है. विस्फोट की खबर मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की राहत एवं बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं. धमाके इतना भयानक था कि मस्जिद की छत भी गिर गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों के शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. राहत कर्मियों ने मलबे को हटाने और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया.

TERRORISTAN BURNING 🔥



A powerful EXPLOSION followed by gunfire has rocked the Kohat Police Lines in Khyber Pakhtunkhwa during Friday prayers. 💥



Initial reports indicate the BLAST occurred at a police MOSQUE while worshippers were gathered. CASUALTIES are feared. pic.twitter.com/bwc2oJB9Ax — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 18, 2026

कब बना 'इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान' ?

इस नए संगठन का ऐलान 11 अप्रैल 2025 को तीनों उग्रवादी गुटों के आधिकारिक मीडिया विंग्स द्वारा एक साथ जारी संदेश में किया गया. इस गठबंधन में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप (HBG), लश्कर-ए-इस्लाम और हाल ही में उभरा हरकत इंकलाब-ए-इस्लामी पाकिस्तान (HIIP) शामिल हैं. इन तीनों संगठनों ने एक कॉमन आइडियोलॉजिकल और आर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के तहत जिहाद चलाने और एकजुट मोर्चा बनाने की घोषणा की है.

पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने इस घटना पर क्या कहा?

आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी प्रायोजित आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया करना बेहद आवश्यक है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबंधित अधिकारियों से इस धमाके की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. वहीं, खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने भी इस धमाके की निंदा करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.

खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा कर्मियों पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं?

कोहाट पुलिस लाइंस में हुआ यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में, कानून-व्यवस्था से जुड़े कर्मियों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. सुरक्षा बलों और पुलिस चौकियों पर घात लगाकर हमले करने की घटनाएं बढ़ी हैं.

इससे पहले 10 सितंबर को बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले के कंक क्षेत्र में स्थित एक पुलिस चौकी पर अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने धावा बोला था. उस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था. मस्तुंग हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया था.

पाकिस्तान में आतंकी हिंसा की स्थिति कितनी गंभीर हुई है?

पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने की पुष्टि हालिया सुरक्षा आंकड़ों से भी होती है. इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज' (PICSS) की मासिक सुरक्षा रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त महीने में पूरे पाकिस्तान में कुल 199 आतंकी हमले दर्ज किए गए. यह संख्या जुलाई महीने में दर्ज किए गए 144 आतंकी हमलों की तुलना में काफी अधिक है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले अगस्त महीने में हुए इन 199 आतंकी हमलों में 158 लोगों की जान चली गई, जबकि 181 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाओं और आतंकी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है.