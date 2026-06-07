दुनिया के लिए खतरे की घंटी है किम जोंग का नया एटम बम, वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक इस इसकी जद में!

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन (Kim Jong Un) ने एक बार फिर पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका को हैरान कर दिया है.

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर अपने फैसलों और सैन्य तैयारियों से पूरी दुनिया को चौंका देते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने न सिर्फ एशियाई देशों बल्कि सीधे अमेरिका यानी वाशिंगटन तक खलबली मचा दी है. हाल ही में किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई नौसेना को एक बेहद खतरनाक और विशालकाय 10,000 टन का विध्वंसक पोत बनाने का कड़ा आदेश दिया है.

इस खबर के सामने आते ही सैन्य विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उत्तर कोरिया अब सीधे वाशिंगटन को अपनी जद में लेने की तैयारी कर रहा है? आ

कैसे लगी इस नए प्लान की भनक?

दरअसल, यह पूरी बात तब सामने आई जब किम जोंग उन उत्तर कोरिया के एक मिलिट्री बेस पर नौसेना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 5,000 टन के आधुनिक विध्वंसक पोत 'चोए ह्योन' का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके साथ ही उन्होंने इसी क्लास के एक दूसरे खतरनाक विध्वंसक पोत 'कांग कोन' का भी दौरा किया और वहां मौजूद कमांडरों से मुलाकात की.

इन दोनों पोतों की ताकत देखने के बाद किम जोंग उन ने अपनी नौसेना के सामने एक नया और बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया को अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब इससे दोगुने बड़े, यानी 10,000 टन के महाविनाशक पोत की जरूरत है.

वाशिंगटन तक मार की तैयारी क्यों कहा जा रहा है?

10,000 टन का विध्वंसक पोत कोई मामूली जहाज नहीं होता. यह आकार में इतना बड़ा होता है कि इस पर खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइलें और हाइपरसोनिक वेपन्स आसानी से तैनात किए जा सकते हैं. इतने बड़े पोत की मदद से उत्तर कोरियाई नौसेना अपने बेस से बहुत दूर, यानी प्रशांत महासागर के गहरे पानी में जाकर भी ऑपरेशन चला सकती है.

परमाणु ताकत से लैस होने का खतरा

अगर उत्तर कोरिया इस पर अपनी लंबी दूरी की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें या नए परमाणु क्रूज मिसाइलें तैनात कर देता है, तो यह समंदर के रास्ते अमेरिकी धरती के बेहद करीब पहुंचकर हमला करने की ताकत हासिल कर सकता है. यही वजह है कि इसे वाशिंगटन तक मार करने वाली तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.

अमेरिका और पड़ोसियों की बढ़ी टेंशन

उत्तर कोरिया के इस कदम से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के रक्षा रणनीतिकार अलर्ट मोड पर आ गए हैं. अब तक उत्तर कोरिया की ताकत मुख्य रूप से उसकी जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अगर किम जोंग उन अपनी नौसेना को इस स्तर पर मजबूत कर लेते हैं, तो समंदर में उन्हें रोक पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा. यह साफ दिखाता है कि किम जोंग उन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है और वे अपनी सैन्य ताकत को लगातार अपग्रेड करने में जुटे हैं.