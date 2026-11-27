मॉस्को के एआई जर्नी 2026 सम्मेलन में भारत के राउल जॉन अजू ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एआई और पढ़ाई पर चर्चा की. 17 साल के राउल पिता को 2 लाख रुपये सैलरी देते हैं.

केरला के राउल जॉन अजू ने मॉस्को के 'AI जर्नी 2026' सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. (Photo source: Instagram/ @raul_the_rockstar)

रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एआई सम्मेलन 'AI जर्नी 2026' के वैश्विक मंच पर भारत में 'एआई किड' के नाम से मशहूर 17 साल के राउल जॉन अजू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. दोनों की बातचीत का वीडियो और सेल्फी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आते ही तेजी से वायरल हो गई.

राउल जॉन अजू ने राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाया. इसके बाद राउल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बचपन में मजे के लिए वीडियो बनाने से लेकर 17 साल की उम्र में पुतिन से मिलने तक, जिंदगी ने ऐसे मौके दिए हैं जिनकी उम्मीद कभी सपने में भी नहीं की गई थी. 'एआई जर्नी' सम्मेलन में खुद से ज्यादा समझदार लोगों से मिलकर यह महसूस हुआ कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है. 9 साल की उम्र में पहली बार वीडियो बनाने वाला बच्चा आज भी नई कहानियों के साथ आगे बढ़ रहा है.

राउल जॉन अजू की कंपनी क्या काम करती है?

अक्सर 17 साल की उम्र में बच्चे स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते हैं. लेकिन केरल के राउल जॉन अजू ने इसी उम्र में एक कंपनी खड़ी कर दी है. राउल AI Realm Technologies नाम के स्टार्टअप के संस्थापक और मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) हैं. इस स्टार्टअप में 15 लोग काम करते हैं. सबसे खास बात यह है कि राउल की कंपनी में काम करने के लिए उनके पिता भी शामिल हैं, जिन्हें राउल हर महीने 2 लाख रुपये सैलरी देते हैं.

यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टूल विकसित करती है और लोगों को इस तकनीक का आसान भाषा में इस्तेमाल करना सिखाती है. राउल का मानना है कि एआई तकनीक का फायदा हर इंसान तक पहुंचना चाहिए. इसी सोच के साथ कंपनी ने देशभर में काम शुरू किया है. राउल कई पॉडकास्ट में भी नजर आ चुका है, जहां कम उम्र में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिली सफलता के बारे में बताया गया है.

राउल ने कब से AI सीखना शुरू किया?

राउल जॉन अजू ने महज 9 साल की उम्र में खुद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था. इस साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र (UN) की समाचार सेवा को दिए इंटरव्यू में राउल ने शुरुआती जिंदगी के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि शुरुआती दिलचस्पी वीडियो एडिटिंग से शुरू हुई थी और पहला वीडियो तो बाथरूम में बैठकर बनाया था.

🇷🇺🇮🇳 During a meeting with Russian President Vladimir Putin, Indian schoolboy Raul John Aju, who created the ThinkCraft platform, took a selfie with the Russian leader. Raul was among the young AI talents who met with the Presidents of #Russia and Kazakhstan. ©️ Kremlin. News https://t.co/QN9unnK8Gl — Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) November 27, 2026

इसके बाद राउल की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब पिता को टेक कंपनी Adobe में नौकरी मिली. पिता को एडोबी में जॉब मिलने के कारण राउल को कंपनी के सभी प्रीमियम टूल मुफ्त में इस्तेमाल करने का मौका मिल गया. इन टूल की मदद से राउल ने एआई के बारे में गहराई से सीखना शुरू किया. आगे चलकर स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए राउल ने Meebot नाम का रोबोट तैयार किया, जिसकी काफी तारीफ हुई थी.

राउल जॉन ने अब तक कितने AI टूल्स बनाए हैं?

राउल की कंपनी 'AI रियल्म टेक्नोलॉजीज' अब तक 15 अलग-अलग एआई टूल तैयार कर चुकी है. इन टूल की मदद से रोजमर्रा के डिजिटल कामों को आसान बनाया जाता है. इसके अलावा कंपनी अब तक लगभग 5 लाख लोगों को एआई तकनीक का सही इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे चुकी है.

राउल से एआई सीखने वालों में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT और IIM के छात्र भी शामिल हैं. इसके साथ ही बड़ी कंपनियों में काम करने वाले पेशेवर लोग भी राउल की वर्कशॉप में हिस्सा लेते हैं. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह टीम देशभर के स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों और सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप आयोजित करती है. बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए कंपनी ने गेमिंग ऐप भी विकसित किया है, जिसकी मदद से बच्चे खेल-खेल में एआई के कठिन कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं.

पुतिन और राउल के बीच क्या बात हुई?

मॉस्को के सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राउल जॉन अजू से एक सवाल पूछा. पुतिन ने पूछा कि क्या पढ़ाई-लिखाई में एआई का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता के लिए खतरा बन सकता है? पुतिन ने चिंता जताई कि अगर लोग एआई को पूरी तरह से सहायक बना लेंगे, तो धीरे-धीरे खुद सोचना और स्वतंत्र राय बनाना बंद कर देंगे.

इस सवाल का जवाब देते हुए राउल ने कहा कि एआई को इंसानों की सोच की जगह लेने के बजाय, उनके साथ मिलकर काम करने वाला साथी बनना चाहिए. उन्होंने कैलकुलेटर का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे गणित में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से पहले बुनियादी बातें सीखना जरूरी होता है, वैसे ही एआई का इस्तेमाल भी बुनियादी शिक्षा हासिल करने के बाद होना चाहिए. जब छात्र पहले से शिक्षित हों और सीखने का तरीका जानते हों, तब एआई डेटा इकट्ठा करने और नए विचार खोजने में मदद कर सकता है.

राउल ने क्लास में पढ़ाई का उदाहरण देते हुए कहा कि एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं और शिक्षक के लिए हर बच्चे को उसकी पसंद के हिसाब से अलग पढ़ाना मुमकिन नहीं होता. लेकिन एआई की मदद से जिस बच्चे को गणित पसंद है, वह फोटो, वीडियो और गेम के जरिए इसे आसानी से सीख सकता है. राउल ने गणित की परीक्षा का किस्सा सुनाते हुए बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले जब वे गेम खेल रहे थे, तो पिता ने पूछा कि पढ़ाई छोड़कर गेम क्यों खेल रहे हो? इस पर राउल ने कहा कि गेम के जरिए ही तो परीक्षा की पढ़ाई हो रही है.

राउल को लेकर पुतिन ने क्या कहा?

भारतीय युवा की समझदारी देखकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी प्रभावित हुए. राउल की बातें सुनने के बाद पुतिन ने तुरंत उनके काम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान 'मेक इन इंडिया' से जोड़ दिया. पुतिन ने कहा कि राउल का यह काम प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' के सपने को पूरा करने में मदद करता है.

पुतिन का मानना था कि जब भारत के युवा राउल की तरह खुद तकनीकी समाधान खोजते हैं और उन्हें लागू करते हैं, तो इससे देश में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलता है. युवाओं का यह प्रयास आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के रास्ते बनाने के लिए प्रेरित करता है.



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