भारतीय मूल के एक परिवार की कजाकिस्तान की यात्रा उस समय एक बुरे सपने में बदल गई जब पति फिसल गया और उसकी जांघ की हड्डी टूट गई. इसकी वजह से परिवार को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े. पति को ठीक कराने का खर्चा इतना आ गया है कि सपने में भी नहीं सोचा था. साथ ही अधिकारियों ने भी सहयोग नहीं किया. एक्स यूजर जेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल थ्रेड में परिवार की पीड़ा के बारे में बताया है, ताकि अन्य यात्रियों को विदेश जाने से पहले यात्रा बीमा करवाने की सलाह मिल सके. ये परिवार भारत के केरल का रहने वाला है.

जेडी ने बताया कि जब यह दुःस्वप्न सामने आया, तब उनके दोस्त का कजिन कुवैत से मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान गया था. उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और 4 और 6 साल के दो छोटे बच्चे भी थे. जेडी ने एक्स पर लिखा, 'मेरे दोस्त के कजिन ने पत्नी और 4 और 6 साल के दो बच्चों के साथ नए साल की छुट्टी मनाने के लिए कुवैत से कजाकिस्तान की यात्रा की. उन्होंने उस व्यक्ति को केवल 'जे' अक्षर दिया, उसका पूरा नाम नहीं बताया. 'शुक्रवार की सुबह, 'जे' बर्फ पर फिसल गया और गिरने की वजह से उसके नितंब में चोट लग गई . 'इस वजह से उसकी जांघ की हड्डी टूट गई.'

कोई भारतीय फ्लाइट नहीं...

भारतीय मूल के व्यक्ति को कजाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे बताया गया कि उसे तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होगी. हालांकि, उसकी पत्नी देश में चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता के बारे में अनिश्चित थी और उसने कई स्थानीय मलयाली लोगों से उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया. मलयाली एसोसिएशन ऑफ कजाकिस्तान ने पत्नी से संपर्क किया और उसे वहां सर्जरी न करवाने की सलाह दी. इसके बजाय, उन्होंने कहा कि परिवार को चिकित्सा उपचार के लिए कुवैत या केरल वापस जाना चाहिए.

