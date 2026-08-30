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दुनिया

अल्जीरिया के बाद रूसी Su-57 का दूसरा विदेशी खरीदार बनेगा कजाकिस्तान, जानिए क्या है जेट की खूबियां

कजाकिस्तान को अगले 2 सालों में रूस से 5वीं पीढ़ी का Su-57 लड़ाकू विमान मिलने जा रहा है. जिससे मध्य एशिया में एक बड़ा बदलाव आ सकता है. आइए जानते हैं कि इस विमान की क्या है खासियत?

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 30, 2026, 03:54 PM IST

अल्जीरिया के बाद रूसी Su-57 का दूसरा विदेशी खरीदार बनेगा कजाकिस्तान, जानिए क्या है जेट की खूबियां

रूसी Su-57 फाइटर जेट खरीदेगा कजाकिस्तान, AI Photo

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  • कजाकिस्तान को अगले दो सालों के भीतर रूस के Su-57 लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है.
  • ये नए विमान कजाकिस्तान के पुराने Su-27 विमानों की जगह लेंगे और भविष्य में MiG-31 को भी रिप्लेस कर सकते हैं. 
  • इसकेबाद कजाकिस्तान रूस के बाहर Su-57 संचालित करने वाला अल्जीरिया के बाद दुनिया का दूसरा विदेशी देश बन जाएगा.
     

Russian Su-57 Kazakhstan: कजाकिस्तान को रूस से अगले 2 सालों में 5वीं पीढ़ी का Su-57 लड़ाकू विमान मिलने जा रहा है. रक्षा विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सौदा कजाकिस्तान की वायु सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बेहद बड़ा कदम साबित होने वाला है.

इस खबर ने न सिर्फ पूरे सेंट्रल एशिया बल्कि ग्लोबल सुपरपावर्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है, खासकर इसलिए क्योंकि कजाकिस्तान करेंटली सोवियत और रूसी मूल के पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों को ही ऑपरेट कर रहा है. 

कजाकिस्तान क्यों खरीद रहा है रूसी विमान?

कजाख और रूसी रक्षा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कजाकिस्तान अगले दो वर्षों में अपने हवाई बेड़े को अपग्रेड करने के लिए रूस से सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों की पहली खेप हासिल कर सकता है. हालांकि अधिकांश आधिकारिक स्रोतों ने अभी तक विशिष्ट विमान प्रकार की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है, लेकिन रक्षा गलियारों में यह माना जा रहा है कि यह विमान Su-57 ही होगा.

इसकी वजह यह है कि वर्तमान में दुनिया भर में निर्यात के लिए केवल तीन ही पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं पहला रूस का Su-57, दूसरा चीन का J-35 और तीसरा अमेरिका का F-35. राजनीतिक और रणनीतिक समीकरणों को देखते हुए कजाकिस्तान के लिए अमेरिकी F-35 खरीदना लगभग असंभव माना जा रहा है. ऐसे में कजाकिस्तान के पास रूस का Su-57 और चीन का J-35 ही दो मुख्य विकल्प बचते हैं, जिनमें से उसने रूसी विमान को प्राथमिकता दी है.

क्यों चर्चा में है यह सैन्य सौदा?

यह रक्षा सौदा कई मायनों में ऐतिहासिक और चर्चा का विषय बना हुआ है. यदि इस खरीद की पूरी तरह पुष्टि हो जाती है, तो कजाकिस्तान रूस के बाद पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान संचालित करने वाला दूसरा पूर्व सोवियत गणराज्य बन जाएगा. इसके साथ ही, वह अल्जीरिया के बाद रूस के Su-57 का दूसरा अंतरराष्ट्रीय यानी विदेशी ग्राहक भी बन सकता है.

यह कजाकिस्तान की वायु सेना के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नए Su-57 विमान कजाकिस्तान के पुराने हो चुके Su-27 लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह लेंगे. इसके अलावा, आगे चलकर ये विमान कजाकिस्तान के MiG-31 विमानों को भी रिप्लेस कर सकते हैं. इससे कजाकिस्तान की हवाई सुरक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.

रूसी Su-57 विमान की क्या हैं खासियत?

चीनी J-35 के मुकाबले कुछ क्षेत्र में तकनीकी रूप से थोड़ा कम एडवांस माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद कजाकिस्तान के लिए यह डील एकदम पैसा-वसूल और सुपर फायदेमंद है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लॉन्ग-रेंज मारक क्षमता है, जो कजाकिस्तान जैसे बड़े जियोग्राफिकल एरिया वाले देश की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती है साथ ही अमेरिकी F-35 की तुलना में इस रूसी जेट को मेंटेन करना और इसका रख-रखाव करना काफी आसान और बजट-फ्रेंडली है. 

इसके अलावा, रूसी वायु सेना ने इसे कई रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज किया है, जिससे इस फाइटर जेट के पास असली युद्ध का तगड़ा एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ा बोनस यह है कि यह रूस की अत्याधुनिक और सुपर-लेथल मिसाइल प्रणालियों से लैस हो सकता है, जो इसकी कॉम्बैट पावर को सच में नेक्स्ट-लेवल और बेहद खतरनाक बना देती हैं.

मध्य एशिया के रक्षा बाजार में चीन और रूस की टक्कर

मध्य एशिया के इस फाइटर जेट मार्केट में चीन के नए J-35 को रूसी Su-57 के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से इस पूरे रीजन में अपना मिलिट्री और बिजनेस इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रहा है. उदाहरण के लिए, चीन ने 2020 के दशक की शुरुआत में अज़रबैजान को अपने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स सप्लाई किए थे और इसके अलावा उज्बेकिस्तान को भी अपने J-10C लड़ाकू विमान बेचे थे.

इन दोनों देशों ने अपने पुराने सोवियत एरा के MiG-29 विमानों को रिप्लेस करने के लिए चीनी जेट्स को ही चुना था. ऐसे में कजाकिस्तान द्वारा चीन के बजाय रूस के Su-57 को चुनना रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी राहत और जबरदस्त कूटनीतिक जीत है, जिसने इस पूरे रीजन में बढ़ते चीनी दबदबे को कुछ हद तक लिमिट में कर दिया है. 
 

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