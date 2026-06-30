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'कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है', POK में प्रदर्शनकारियों ने खोला आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा, सीधी चुनौती- इंसाफ दो या...

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार और फौज ने खाने-पीने के सामान और जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक दी है. प्रदर्शनकारी इससे और भी ज्यादा भड़क गए हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 30, 2026, 09:13 PM IST

'कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है', POK में प्रदर्शनकारियों ने खोला आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा, सीधी चुनौती- इंसाफ दो या...

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन. (फोटो- सोशल मीडिया)

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  • पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ.
  • प्रदर्शनकारियों ने कहा- कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है.
  • प्रदर्शनकारियों ने कहा- हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं.

Protest against Pakistan in PoJK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. POK में हजारों प्रदर्शनकारी इस समय 'लाइन ऑफ़ कंट्रोल' के पास इकट्ठा हैं. विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अब सीधे पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी है. एलओसी के पास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर खाने-पीने के सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई पर लगाई गई पाबंदी नहीं हटाई गई तो लोग "दूसरे रास्ते" अपनाने पर मजबूर हो सकते हैं. इस बात का मतलब भारत के साथ लगती सीमा को जबरदस्ती खोलने से लिया जा रहा है. 

हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रावलकोट के ईदगाह मैदान में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुटी. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बलों पर दशकों से राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक दमन का आरोप लगाया. इस दौरान लोगों में आंदोलन को कमजोर करने के लिए काटी गई सप्लाई लाइन को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिखा. 

प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सरदार अमन खान ने कहा कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. अमन खान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लोगों पर दबाव और खाद्य आपूर्ति रोकने जैसी कार्रवाई जारी रही तो "दूसरे रास्ते" खुल सकते हैं. बता दें कि पाकिस्तान ने पीओके के कई इलाकों में आटा, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित कर दी है. इसका उद्देश्य आंदोलन को कमजोर करना और लोगों पर आर्थिक दबाव बनाना है. कई सप्ताह से धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ऐसा करके  उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं. 

 

प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं?

रावलाकोट में हुआ यह प्रदर्शन हाल के समय में पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलनों में से एक माना जा रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन अब केवल महंगाई तक सीमित नहीं है. प्रदर्शनकारी कई मुद्दों पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं. इसमें महंगाई पर नियंत्रण, बिजली की दरों में कमी, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी, बेहतर शासन व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक भेदभाव समाप्त करना जैसे मुद्दे शामिल हैं. 

पीओके के लोगों का गुस्सा तब से ज्यादा भड़का हुआ है, जबसे पाकिस्तान ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगा दिया है. आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर रहा है ताकि प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो बाहर न पहुंच सकें. प्रदर्शन कर रहे लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके इलाके में सभी संसाधन होने के बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिलतीं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए. लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में मौजूद जलविद्युत संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है. हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान के बाद लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया जिसमें कहा गया था कि  रावलाकोट और मीरपुर के लोग असली कश्मीरी नहीं हैं. 

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