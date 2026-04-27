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बांग्लादेश में 'कालबैशाखी' बनी लोगों के लिए काल, 14 की मौत से दहला देश

बांग्लादेश में कालबैशाखी तूफान का कहर जारी है. बिजली गिरने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 27, 2026, 04:03 PM IST

बांग्लादेश में 'कालबैशाखी' बनी लोगों के लिए काल, 14 की मौत से दहला देश

Kalbaishakhi Storm Bangladesh (Image Credit: Social Media)

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बांग्लादेश में कालबैशाखी तूफान के दौरान बिजली गिरने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. देश के कई हिस्सों में एक हफ्ते से अधिक समय से भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद यह तूफान आया. इस तूफान की वजह से सबसे अधिक नुकसान गाइबांधा में हुआ, जहां पांच लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. मरने वाले अधिकतर लोग किसान थे या मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालते थे. घटना के वक्त वे खुले इलाके में मौजूद थे.

सिराजगंज, जमालपुर और ठाकुरगांव में दो-दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि बोगुरा, नटोर और पंचगढ़ में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है. अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है.  इसके अलावा कई मवेशियों की भी जानें गई हैं. ढाका और रंगपुर, मयमनसिंह और सिलहट डिवीजनों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली.

मौसम विभाग ने क्या कहा?

बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है. इससे तापमान में कुछ राहत मिल सकती है. बांग्लादेश में मानसून से पहले के मौसम में बिजली गिरने से अक्सर मौत की घटनाएं होती है. एक्सपर्ट बार-बार लोगों को इसे लेकर जागरूक करते हैं और गांव के लोगों और बाहरी कामगारों के लिए मौसम से जुड़ी चेतावनी भी जारी करते हैं.

बांग्लादेश  में हर साल बिजली गिरने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जाती है. साल 2016 में बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया था, उस साल मई के महीने में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें से 82 लोगों की मौत तो एक ही दिन में हुई थी.

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