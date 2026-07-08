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दुनिया

क्या सच में निज्जर की हत्या में शामिल थे लॉरेंस और गोल्डी? US रिपोर्ट के बाद कनाडा ने किया खुलासा, ट्रूडो के सारे दावे झूठे

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि बिश्नोई गैंग दुनियाभर के देशों में अपने गिरोह चला रहा है, जो यहां जबरन वसूली, टारेगट किलिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं. आरोप पत्र में कहा गया कि बिश्नोई गैंग प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को हिंसा का निशाना बनाते रहे हैं.

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Neelam

Updated : Jul 08, 2026, 12:47 PM IST

क्या सच में निज्जर की हत्या में शामिल थे लॉरेंस और गोल्डी? US रिपोर्ट के बाद कनाडा ने किया खुलासा, ट्रूडो के सारे दावे झूठे

कनाडा ने माना- निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं (Image Source: ANI/X)

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जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के मामले में कनाडा ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए, उस पर कनाडाई पुलिस (RCMP) ने बड़ा खुलासा किया है. कनाडाई पुलिस का कहना है कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार या उसके अधिकारियों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है. यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका के न्याय विभाग ने निज्जर की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को आरोपी बनाया है. 

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की डिप्टी कमिश्नर ने कनाडाई टीवी चैनल सीबीसी न्यूज को बताया कि ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की पूरी जांच और लगाए गए आरोपों में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जो यह बता सके कि इस हत्या में भारत सरकार के अधिकारी शामिल थे या इसमें आरोपित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच चल रही, लेकिन इस मामले में भारत सरकार के लिंक की कोई बात सामने नहीं आई है. 

बिश्नोई गैंग के 24 लोग गिरफ्तार
कनाडा पुलिस से पहले अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा था कि उन्हें ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत पता चला कि निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ शामिल थे. अमेरिका ने इस ऑपरेशन के तहत 24 और लोगों को गिरफ्तार किया है, ये लोग जिन गिरोह में शामिल हैं, उन सबका कनेक्शन बिश्नोई गैंग से है. अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि सालों पहले यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो उन गिरोह पर नजर रख रहा था, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जबरन वसूली, शूटिंग, टारगेटेड किलिंग्स और नशीले पदार्थों की ट्रैफिकिंग जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं. 

दुनियाभर के देशों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे तीन गैंग
अमेरिकी विभाग ने बताया कि जांच में तीन गैंग के लोग का पता चला जो सिर्फ दुनियाभर के देशों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं. ये तीन गैंग- बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रवींद्र सिंह ढांडा हैं. विभाग ने यह भी कहा कि ये गैंग पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं इसलिए इसकी जांच होना और इन लोगों की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण  है.

सिंगर्स और एक्टर्स पर हमले करता है बिश्नोई गैंग
अमेरिकी विभाग ने बताया कि बिश्नोई गैंग दुनियाभर के देशों में अपने गिरोह चला रहा है, जो यहां जबरन वसूली, टारेगट किलिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं. आरोप पत्र में कहा गया कि बिश्नोई गैंग प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को हिंसा का निशाना बनाते रहे हैं. ये डर पैदा करने और जबरन वसूली करने के लिए हाई-प्रोफाइल घटनाओं का इस्तेमाल करता है. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार ये गैंग कनाडा में बड़े सिंगर्स और एक्टर्स के घरों पर गोलीबारी की घटनाओं के जरिए दहशत फैलाता रहा है.

लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे करवाई निज्जर की हत्या?
अमेरिकी विभाग ने कहा कि ऑपरेशन में यह भी पता चला कि बिश्नोई गैंग ने ही कनाडाई नागरिक और खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई थी. इसे लेकर अभियोग पत्र में बिश्नोई गैंग को आरोपी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने निज्जर की हत्या का आदेश दिया था. निज्जर की 18 जून, 2023 को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी. दो बंदूकधारियों ने उस पर फायरिंग की थी.

कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने का लगाया था आरोप
2023 में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे. ट्रूडो सरकार का आरोप था कि निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, भारत ने कनाडा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इन्हें बेतुका और आधारहीन करार दिया था. इस तरह दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई, जिसके बाद भारत ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने उच्चायुक्त, राजनयिकों और अन्य अधिकारियों को वापस बुला लिया था. हालांकि, मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार आया है.

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