किस दुर्लभ कैंसर से जूझ रहे थे जुरासिक पार्क स्टार सैम नील? इस बीमारी से जंग जीतने के बाद कैसे हुई मौत

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Sam Neill Death AITL Cancer: हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुरासिक पार्क से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.
हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'जुरासिक पार्क' में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दुनिया को दीवाना बनाने वाले दिग्गज अभिनेता सैम नील (Sam Neill) अब हमारे बीच नहीं रहे. 78 वर्ष की उम्र में सोमवार (13 जुलाई 2026) को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में उनका अचानक निधन हो गया. परिवार ने एक भावुक बयान जारी करते हुए बताया कि सैम ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपनों के बीच बेहद गरिमा के साथ बिताए.
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि सैम नील पिछले काफी समय से एक बेहद दुर्लभ और आक्रामक ब्लड कैंसर एआईटीएल से जूझ रहे थे. हालांकि, मौत के समय वे पूरी तरह से कैंसर-मुक्त हो चुके थे. उनका निधन अचानक हुआ, लेकिन डॉक्टरों और परिवार ने अभी तक मौत की असली वजह का खुलासा नहीं किया है. आखिर क्या है यह दुर्लभ बीमारी, जिसने इस महान अभिनेता को अपनी चपेट में लिया था.
एआईटीएल, एक बहुत ही दुर्लभ और तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर है. यह हमारे शरीर के टी-लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं. जब यह कैंसर होता है, तो शरीर का सुरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम खुद ही कमजोर हो जाता है, जिससे मरीज को अन्य संक्रमणों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ये कैंसर अक्सर 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में देखा जाता है और यह शरीर के अन्य अंगों जैसे लिवर, फेफड़े या बोन मैरो में भी बहुत तेजी से फैल सकता है.
चूंकि यह कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है, इसके लक्षण भी अचानक सामने आते हैं. दिक्कत यह है कि इसके शुरुआती लक्षण किसी आम बीमारी जैसे लगते हैं, जिससे इसकी पहचान करने में देरी हो जाती है. मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं-
इस कैंसर का इलाज मरीज की उम्र, उसकी सेहत और बीमारी के स्टेज पर निर्भर करता है. इसके इलाज में मुख्य रूप से ये तरीके अपनाए जाते हैं.-
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, इस कैंसर से बचने का कोई सीधा तरीका या वैक्सीन नहीं है क्योंकि इसके सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. हालांकि, एक मजबूत इम्यून सिस्टम रखकर इसके जोखिम को कम किया जा सकता है. इसके लिए हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज खाएं, धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूरी बनाएं और रोजाना एक्सरसाइज करें.
आंकड़ों की मानें तो इस बीमारी का 5 साल का सर्वाइवल रेट करीब 30 से 35 फीसदी ही है यानी इस बीमारी से पीड़ित 100 में से लगभग 30 से 35 लोग ही निदान के 5 साल बाद तक जीवित रह पाते हैं. हालांकि, ये केवल अनुमानित आंकड़े हैं. हर मरीज का शरीर, उसकी आनुवंशिकी और इलाज के प्रति उसका रिस्पॉन्स अलग होता है, इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए.
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