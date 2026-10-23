चर्च में चल रहा था फ्यूनरल, अचानक घुसे 3 हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 7 की मौत... जॉर्डन में अटैक का वीडियो

जॉर्डन के एक चर्च में हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की. इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं.

जॉर्डन में हमलावरों ने चर्च में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है. (फोटो-X)

जॉर्डन के करक स्टेट में एक चर्च. इस चर्च में फ्यूनरल की तैयारी चल रही थी. आखिरी प्रेयर हो चुकी थी और डेडबॉडी को लेकर लोग ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ रहे थे. अचानक तीन हमलावर वहां पहुंचे. उनके हाथ में पिस्टल और ऑटोमेटिक वेपन थे. पहले उनमें से एक ने अंदर घुसने का सोचा, वो बार-बार पिस्टल चला रहा था, लेकिन उससे कारतूस बाहर नहीं आ रहा था और उसने अंदर जाने के बजाय बाहर जाना चुना. उसके बाद दूसरा और तीसरा हमलावर अंदर घुसे और फिर शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग, जिसने कम से कम 7 लोगों की जान ले ली.

ये जगह थी जॉर्डन के करक का हमूद गांव में स्थित ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. इस हमले में 7 की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं. देश के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट हेड ने कहा कि ये देश की ईसाई माइनॉरिटी पर एक रेयर अटैक है.

जॉर्डन अटैक का वीडियो आया सामने

सऊदी अरब के चैनल 'अल अरबिया' ने अटैक से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया है, जिसमें तीन हमलावर दिखाई दे रहे हैं. वो तीनों सड़क की ओर से चर्च में दौड़कर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं. पहले ऐसा लग रहा है कि उनका प्लान एक-एक करके चर्च के अंदर घुसने का था, लेकिन बाद में जब पहले हमलावर की पिस्टल जाम हो गई थी तो फिर तीनों एक साथ अंदर घुसते हुए दिखाई दिए.

Security camera footage published by Saudi channel Al Arabiya shows three attackers in the Jordan church shooting. One carried an automatic weapon. Two carried pistols. One of the three appears to have suffered a weapon jam. He never reached the church and did not join the shooting. The toll from the attacks at the church in Al-Karak, in Jordan's south, stands at 6 killed and 28 wounded. The manhunt for the perpetrators continues, per Jordanian security services. https://t.co/qYRs7XfQAR — Open Source Intel (@Osint613) October 23, 2026

करक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल अब्दुल्ला अल-मायता ने बताया कि हमले में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है और हमलावरों की तलाश की जा रही है. हालांकि अब तक अटैक की जिम्मेदारी किसी आंतकी संगठन ने नहीं ली है.

जॉर्डन में हुए इस अटैक का दिन भी बहुत खास है. शुक्रवार का दिन और ईसाई धर्मस्थल पर अटैक. ईरान पर अमेरिका और इजरायल पर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में यहूदी और ईसाई आबादी के खिलाफ हेटक्राइम बढ़ा है. इस घटना को ईरान से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

जॉर्डन के लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा: गृह मंत्री

गृह मंत्री माजिन अल फर्रायेह ने कहा कि हमला चरमपंथियों ने किया था, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनका जॉर्डन के अंदर या बाहर किसी बड़े आतंकी संगठन से कोई संबंध था या नहीं.

अल जजीरा के मुताबिक, गृह मंत्री ने कहा, 'यह टेररिस्ट हमला अनोखा था और इसे एक ऐसे ग्रुप ने अंजाम दिया जिसका इंसानियत से कोई लेना-देना नहीं है.' उन्होंने कहा, 'इस देश को कभी भी आतंकवाद और हिंसा में नहीं घसीटा जाएगा. जॉर्डन के लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है.'

जॉर्डन के लोगों का खून बहुत कीमती: किंग अब्दुल्ला II

जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने हमलावरों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश के लोगों का खून बहुत कीमती है और जो भी इस देश के खिलाफ कोई गलत कदम उठाएगा, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे.

किंग अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, 'करक में हुए आतंकवादी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा. जो लोग यह गलतफहमी पाले हुए हैं कि वे अपनी गोलियों से जॉर्डन के लोगों को बांट सकते हैं, वे हमारी एकता के सामने कभी सफल नहीं हो पाएंगे.'

سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

किंग ने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जॉर्डन के सभी लोग एक ही जमीन और एक ही किस्मत से जुड़े हैं. उनके बीच कोई दीवार नहीं है. हम शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जतातेहैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

चर्च में कई मिनट तक हुई फायरिंग: चश्मदीद

अल जजीरा ने इस हमले में बचे हुए लोगों से बात की तो उनमें से एक ने कहा, ' जब फ्यूनरल की रस्में शुरू हो गईं तो उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद देखा कि चेहरा ढंके हुए हमलावर चर्च में घुस आए और वो कई मिनट तक वहां अंधाधुंध फारिंग करते रहे.'

अंतिम संस्कार में शामिल खालिद बुरकान ने जॉर्डन के सरकारी टीवी चैनल अल-ममलका से कहा, 'इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दर्जनों लोग पहुंचे थे. हमलावरों में से एक के पास पिस्टल थी और दूसरे के पास राइफल थी.

जॉर्डन के करक में 2016 में भी हुआ था अटैक

अल जजीरा के मुताबिक, यह करक में पहला हमला नहीं है. इससे पहले 2016 में आतंकी संगठन ISIS ने क्रूसेडर कालीन एक महल में छिपकर 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर और एक कनाडाई टूरिस्ट शामिल थे. हालांकि जॉर्डन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को मार डाला था.

अम्मान से 120 किमी दूर है करक

करक, जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 120 किमी दक्षिण में मौजूद है. यहां ईसाई और मुसलमान कई पीढ़ियों से साथ-साथ रहते आए हैं. अल जजीरा के मिडिल ईस्ट रिपोर्टर ने कहा कि इस हमले का मकसद मुसलमान और ईसाइयों के बीच मतभेद पैदा करना था, लेकिन इसका उलट होगा और ये दोनों कम्युनिटी मजबूती से एकजुट होंगी.

जॉर्डन की डिप्लोमैसी के लिए इंपोर्टेंट है अटैक

राजनीतिक एक्सपर्ट जेवियर अबू ईद ने कहा कि यह हमला न केवल जॉर्डन की ईसाई आबादी के लिए, बल्कि येरुशलम में ईसाई और मुस्लिम दोनों पवित्र स्थलों के संरक्षक के रूप में अम्मान की पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए भी महत्वपूर्ण है. कई सालों से किंग अब्दुल्ला फिलिस्तीन इलाके में धार्मिक जगहों पर इजरायल के हमलों की खुलकर बुराई करते आए हैं. उन्होंने कहा कि जॉर्डन में जो हुआ, वो उसके द्वारा दुनिया को दिए जाने वाले मैसेज के पूरी तरह खिलाफ है.

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