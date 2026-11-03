VIDEO: गोल करने की कोशिश, दो खिलाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर, मैच के दौरान स्पेनिश फुटबॉलर की मौत

स्पेन के 30 वर्षीय फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल की मैच के दौरान एंडोरा के गोलकीपर से टक्कर हो गई थी. कुछ देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

स्पेन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जहां फुटबॉल मैच के दौरान हुए एक भयानक हादसे में स्पेनिश क्लब टेनेरिफ के स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल (30) की मौत हो गई. सोमवार (2 नंवबर 2026) को मैच के दौरान उनकी टक्कर एंडोरा के गोलकीपर जीसस ओवोनो से हो गई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डी मिगुएल मैदान पर ही बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना के बाद फुटबॉल जगत में शोक की लहर है.

टेनेरिफ क्लब ने मंगलवार (3 नंवबर 2026) सुबह 8 बजे खिलाड़ी के निधन की पुष्टि की. क्लब की ओर से जारी बयान में बताया गया कि डी मिगुएल ने अस्पताल में आखिरी सांस ली. हादसे के बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. उन्हें सोमवार दोपहर आईसीयू में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें होश नहीं आया.

टेनेरिफ क्लब का बयान

टेनेरिफ क्लब ने कहा, "हम गहरे दुख में हैं. अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जीसस डी मिगुएल अब हमारे बीच नहीं रहे. इस दुख को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं. ऐसी कोई दिलासा नहीं है, जिससे इस दर्द को कम किया जा सके. हम इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार, करीबियों और टेनेरिफ क्लब से जुड़े सभी लोगों के साथ खड़े हैं. इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को गहरे सदमे में डाल दिया है."

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP November 3, 2026

कैसे हुआ मैदान पर इतना बड़ा हादसा?

मैच के दौरान हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ये दर्दनाक घटना स्पेन के दूसरे डिवीजन के एक मुकाबले के दौरान हुई. टेनेरिफ और एंडोरा के बीच खेले जा रहे इस मैच को खराब मौसम और भारी बारिश की आशंका के चलते एक दिन के लिए टाल दिया गया था. सोमवार को जब दोनों टीमें मैदान पर उतरीं तो मुकाबला 2-2 की बराबरी पर चल रहा था.

96वें मिनट के आसपास हुई टक्कर

मैच के आखिरी पलों में 96वें मिनट के आसपास ये हादसा हुआ. वीडियो में देख सकते हैं टेनेरिफ की तरफ से एक लंबी गेंद विपक्षी टीम के गोलपोस्ट की ओर भेजी गई. इस गेंद को पकड़ने के लिए स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल तेजी से आगे बढ़े. इसी दौरान एंडोरा के गोलकीपर जीसस ओवोनो भी अपना गोल छोड़कर काफी दूर तक आ गए. दोनों खिलाड़ी सेंटर सर्कल के पास एक-दूसरे से टकरा गए.

🇪🇸 In a Spanish second-division football match, a goalkeeper made a vicious, criminal tackle on a Tenerife player, Jesús de Miguel. Tragically, this resulted in the Spanish player DYING in the early hours of the morning... RIP 💔 Writer: Samuel https://t.co/c7siiHxlka — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 3, 2026

जमीन पर गिरे, नहीं आया होश

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डी मिगुएल जमीन पर गिर पड़े और उन्हें होश नहीं रहा. मैदान पर मौजूद दोनों टीमों के खिलाड़ी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े. खिलाड़ियों ने मेडिकल टीम को बुलाने की अपील की. वहीं, रेफरी ने गोलकीपर ओवोनो को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया. इस हादसे के कारण मैच को भी बीच में ही रोकना पड़ा. रेफरी मैनुअल एंजेल पेरेज हर्नांडेज ने 108वें मिनट में मुकाबले को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया.

एंबुलेंस में वापस लौटी थी दिल की धड़कन

हादसे के बाद मेडिकल टीम ने तुरंत डी मिगुएल को संभाला. उनकी हालत बेहद गंभीर थी. उन्हें कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था यानी इतनी जोरदार टक्कर के बाद उनका दिल और सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी. मेडिकल स्टाफ ने एंबुलेंस में काफी कोशिशों के बाद उनकी धड़कन वापस लाने में कामयाबी हासिल की. \

Todo nuestro cariño y apoyo en momentos tan difíciles como este, @CDTOficial. 🙏 — LALIGA (@LaLiga) November 3, 2026

सुबह 8 बजे दम तोड़ा

इसके बाद उन्हें सांता क्रूज स्थित हॉस्पिटल यूनिवर्सिटारियो डी नुएस्ट्रा सेनोरा डी कैंडेलारिया ले जाया गया. शुरुआत में उनकी हालत स्थिर बताई गई थी. वह बिना किसी बाहरी मदद के सांस ले पा रहे थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आया था. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था. हालांकि, मंगलवार सुबह करीब 5 बजे क्लब की ओर से जानकारी दी गई कि उनकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति और बिगड़ गई है. इसके करीब तीन घंटे बाद सुबह 8 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया.

बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने जताया दुख

जीसस डी मिगुएल के निधन की खबर सामने आने के बाद स्पेन के कई बड़े फुटबॉल क्लबों ने शोक जताया. बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने भी खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की. एंडोरा क्लब के शेयरधारक और बार्सिलोना के पूर्व डिफेंडर जेरार्ड पिके ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए लिखा कि उन्हें इस घटना का बेहद अफसोस है. पिके ने लिखा, "इस हादसे के बारे में सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ. जीसस, आपकी आत्मा को शांति मिले."

Minuto de silencio antes del entrenamiento. https://t.co/yOCfGtXOFF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

एंडोरा क्लब ने भी अपने बयान में डी मिगुएल के परिवार, साथियों और टेनेरिफ क्लब के प्रति संवेदना व्यक्त की. वहीं, टेनेरिफ क्लब ने अपने बयान में कहा कि इस दुखद घटना से पूरा क्लब टूट गया है. परिवार और करीबियों के दुख को शब्दों में बयां करना मुश्किल है.

ऐसा रहा जीसस डी मिगुएल का फुटबॉल करियर

जीसस डी मिगुएल ने फुटबॉल करियर का ज्यादातर समय स्पेन की तीसरी डिवीजन की टीमों के साथ बिताया था. वह लेगानेस बी, इंटर मैड्रिड, फुएनलाब्राडा, नवालकारनेरो, यूनियोनिस्तास डी सलामांका और कास्टेलॉन जैसी टीमों के लिए खेल चुके थे. साल 2024 में कास्टेलॉन को दूसरे डिवीजन में पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही थी. उस सीजन में वह टीम के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने थे. इसके बाद साल 2025 में वे टेनेरिफ क्लब आए थे.

O FC Barcelona lamenta profundamente a trágica notícia do falecimento de Jesús de Miguel, jogador do CD Tenerife. Neste momento tão difícil, expressamos nossa solidariedade e apoio à família, aos amigos e a todos os seus entes queridos. — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) November 3, 2026

इस हादसे का असर स्पेनिश फुटबॉल पर भी देखने को मिला. खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेनिश फुटबॉल महासंघ ने मंगलवार को होने वाले कोपा डेल रे और कोपा डे ला रीना के सभी मुकाबलों को स्थगित करने का फैसला लिया. 30 साल की उम्र में एक होनहार खिलाड़ी का इस तरह दुनिया छोड़ जाना फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है.

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