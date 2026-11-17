Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग ने वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. हुआंग ने गलतियां स्वीकार करते हुए भावुक पोस्ट भी शेयर किया.

दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के को-फाउंडर जेनसन हुआंग एक बार फिर चर्चा में हैं. कंपनी से अलग होने के बाद उन्होंने पहली बार वापसी को लेकर खुलकर बात की है. हुआंग ने मंगलवार (17 नवंबर 2026) को साफ कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें दोबारा CEO की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला करता है, तो वह इसके लिए तैयार हैं.

इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी कुछ गलतियों को भी स्वीकार किया है और उनके लिए माफी मांगी है. हुआंग के इस बयान के बाद टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

हुआंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान उन्हें दोस्तों, पुराने साथियों, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और यहां तक कि अनजान लोगों से भी काफी प्यार और सपोर्ट मिला है. उन्होंने अपने परिवार के साथ खड़े रहने और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया.

'एक कंपनी नहीं, बल्कि जिंदगीभर की मेहनत'

पोस्ट में जेनसन हुआंग ने अमेरिका से अपने जुड़ाव को भी याद किया. उन्होंने बताया कि करीब 53 साल पहले वह अमेरिका आए थे. अमेरिकी नागरिक बनना उनके जीवन के सबसे खास और गर्व भरे पलों में से एक रहा है. हुआंग के मुताबिक, Nvidia सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगीभर की मेहनत और सपनों का नतीजा है. उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कंपनी को जिस मुकाम तक पहुंचाया, उसे अपने लिए बड़े सम्मान की बात बताया.

उन्होंने ये भी कहा कि Nvidia जैसी कंपनी का निर्माण अमेरिका में ही संभव हो पाया. पोस्ट में अमेरिका और Nvidia दोनों के प्रति प्यार जाहिर करते हुए कहा कि इन दोनों का उनकी जिंदगी में बेहद खास स्थान है.

गलतियों की जिम्मेदारी ली

इस पोस्ट में हुआंग ने अपनी गलतियों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने माना कि वह Nvidia में काम करने वाले लोगों की कुछ उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. इसके अलावा उन्होंने निजी जिंदगी में भी कुछ गंभीर गलतियां होने की बात स्वीकार की.

हुआंग ने कहा कि उनके कारण कंपनी के बोर्ड को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसका उन्हें अफसोस है. उन्होंने गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही है. साथ ही ये भरोसा भी दिलाया है कि बोर्ड की ओर से कराई जाने वाली स्वतंत्र जांच में वह पूरा सहयोग करेंगे.

"...Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO... If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO..," says Jensen Huang in his first statement after stepping down as Nvidia CEO. — ANI (@ANI) November 17, 2026

कर्मचारियों और निवेशकों ने की वापसी की मांग

जेनसन हुआंग ने पोस्ट में ये भी बताया कि उनके पद छोड़ने के बाद से Nvidia के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की ओर से उन्हें दोबारा CEO बनने के लिए लगातार कहा जा रहा है. उनका कहना है कि इस समय कंपनी टेक्नोलॉजी, बाजार, प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में कई लोग उनसे सीधे संपर्क करके नेतृत्व की जिम्मेदारी फिर से संभालने का अनुरोध कर रहे हैं.

हुआंग ने Nvidia को ऐसी कंपनी बताया, जो कई पीढ़ियों में एक बार बनती है. उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में होगी, तो वह CEO की कुर्सी पर लौटने को सम्मान की बात मानेंगे.

परिवार के लिए भी लिखा भावुक संदेश

पोस्ट के आखिर में हुआंग ने उन सभी लोगों का दोबारा धन्यवाद किया, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया. उन्होंने कहा कि मिले हुए प्यार और समर्थन के लिए वह खुद को बेहद आभारी महसूस कर रहे हैं. उन्होंने अपने परिवार के नाम भी एक खास संदेश लिखा.

हुआंग ने कहा कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बाकी जिंदगी उनके प्यार और भरोसे के काबिल बनने में लगाना चाहते हैं. फिलहाल उनकी Nvidia में वापसी का फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर निर्भर करेगा. लेकिन उनके इस बयान ने एक बात साफ कर दी है कि अगर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलती है, तो वह दोबारा कंपनी की कमान संभालने से पीछे नहीं हटेंगे.

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