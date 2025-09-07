US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन

अमेरिकी लॉबिस्ट जेसन मिलर ने ट्रंप से मुलाकात की है. भारत सरकार से जुड़े मिलर पर जिम्मेदारी है कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़े. यह मुलाकात टैरिफ तनाव के बीच खास मानी जा रही है.

भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बीच एक अहम मुलाकात सुर्खियों में है. अमेरिकी राजनीतिक लॉबिस्ट जेसन मिलर ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारियों से वॉशिंगटन में मुलाकात की. यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर खिंचाव जारी है. मिलर ने ट्रंप से हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि वॉशिंगटन में उनका सप्ताह शानदार बीता और राष्ट्रपति से मिलना उनके लिए खास अनुभव रहा.

कौन हैं जेसन मिलर?

जेसन मिलर अमेरिकी राजनीति में जाना-पहचाना नाम हैं. वे फिलहाल SHW पार्टनर्स LLC के प्रमुख हैं. इस कंपनी को भारतीय दूतावास ने इसी साल अप्रैल में करीब 18 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस पर नियुक्त किया था. इस अनुबंध के तहत मिलर का काम भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक परामर्श देना और अमेरिकी सरकार, कांग्रेस, थिंक-टैंक, विश्वविद्यालयों और अन्य हितधारकों से संबंध मजबूत करना है. उद्देश्य साफ है कि वॉशिंगटन में भारत का प्रभाव बढ़ाना और द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करना.

ट्रंप से पुराना नाता

मिलर का ट्रंप से जुड़ाव कोई नया नहीं है। वे 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं. इसके अलावा 2020 और 2024 के चुनाव अभियानों में भी उन्होंने वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई. उन्हें 2016 में व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर भी नामित किया गया था, हालांकि उन्होंने वह जिम्मेदारी नहीं संभाली.

मुलाकात का समय क्यों अहम है?

Fantastic week in Washington with so many friends being in town, topped off of course by having the opportunity to stop in and see our President in-action!



Keep up the great work, @POTUS @realDonaldTrump! pic.twitter.com/G28hsKTUgd September 6, 2025

यह बैठक उस वक्त हुई है जब हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर आयात शुल्क को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिया था. इसके चलते नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया. भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया. हालांकि, हाल ही में ट्रंप ने बयान दिया कि भारत-अमेरिका संबंध हमेशा “विशेष” रहेंगे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया. माना जा रहा है कि जेसन मिलर की लॉबिंग गतिविधियां इस तनाव को कम करने और संवाद बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

