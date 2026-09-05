FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 'कश्मीर स्टडी ग्रुप' बनाया, भारत में आतंकी हमले के लिए दे रहा सुझाव, क्या है मुनीर की नई साजिश?

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 'कश्मीर स्टडी ग्रुप' बनाया, भारत में आतंकी हमले के लिए क्या है मुनीर की नई साजिश?

Google, YouTube से WhatsApp, Adobe तक... भारतीयों के हाथ में हैं इन MNCs की कमान, देखें लिस्ट

Google, YouTube से WhatsApp, Adobe तक... भारतीयों के हाथ में हैं इन MNCs की कमान, देखें लिस्ट

चीन का मुकाबला हाइपरसोनिक मिसाइलों से करेगा जापान, जानिए क्या है भारत के दोस्त का प्लान

चीन का मुकाबला हाइपरसोनिक मिसाइलों से करेगा जापान, जानिए क्या है भारत के दोस्त का प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

चीन का मुकाबला हाइपरसोनिक मिसाइलों से करेगा जापान, जानिए क्या है भारत के दोस्त का प्लान

बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए नई योजना के तहत जापान अपनी Taigei-class और भविष्य की पनडुब्बियों के लिए वीएलएस सिस्टम विकसित करने पर अरबों येन खर्च कर रहा है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Sep 05, 2026, 03:44 PM IST

चीन का मुकाबला हाइपरसोनिक मिसाइलों से करेगा जापान, जानिए क्या है भारत के दोस्त का प्लान

पनडुब्बियों से हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने की क्षमता विकसित कर रहा जापान. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Japan vs China: दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए जापान अपनी नौसेना और रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रहा है. जापान अपनी समुद्र के नीचे से हमला करने की क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है. जापान के रक्षा मंत्रालय ने सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने के लिए अपनी सरकार से फंड की मांग की है. जापान के रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2027 के रक्षा बजट में इस फंड को मंजूरी देने की मांग की है. 

क्या है जापान की चिंता और प्लान?

जापान एक ऐसा अंडरवाटर स्ट्राइक सिस्टम विकसित करना चाहता है जिससे समुद्र में छिपे रहकर अलग-अलग जगहों से लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता हासिल की जा सके. जापान के रक्षा मंत्रालय ने बिना चालक वाले अंडरवाटर व्हीकल (UUVs) के लिए स्टैंड-ऑफ मिसाइल लॉन्च मॉड्यूल पर रिसर्च के लिए भी फंड मांगा है. हालांकि जापान ने आधिकारिक रूप से पानी के नीचे से लॉन्च की जाने वाली प्रस्तावित मिसाइल की रेंज, आकार, प्रोपल्शन सिस्टम या वॉरहेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

जापान की चिंता का सबसे बड़ा कारण ईस्ट चाइना सी, ताइवान जलडमरूमध्य और फर्स्ट आइलैंड चेन में चीन की बढ़ती घुसपैठ है. इस क्षेत्र में चीनी नौसेना और मिसाइल तंत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है. जापान को चीन के साथ-साथ उत्तर कोरिया से भी खतरा महसूस हो रहा है. पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया मिसाइलों की लगातार टेस्टिंग की है. 

हाइपरसोनिक मिसाइलें क्यों विकसित करना चाहता है जापान?

जापान अपनी पनडुब्बियों से दागी जाने वाली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो मैक 5 (ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक) या उससे तेज़ गति से हमला कर सकती है. दरअसल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HVGP) की खासियत यह है कि ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह तय रास्ते पर जाने के बजाय हवा में अपना रास्ता बदल सकती है. इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट बेहद कठिन होता है. 

वर्तमान में जापानी पनडुब्बियां केवल टॉरपीडो ट्यूब के माध्यम से हथियार दाग सकती हैं. अब क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए नई योजना के तहत जापान अपनी Taigei-class और भविष्य की पनडुब्बियों के लिए वीएलएस सिस्टम विकसित करने पर अरबों येन खर्च कर रहा है. प्रत्येक वीएलएस मॉड्यूल में 7 से 8 सेल होंगे. इस तरह एक पनडुब्बी 14 से 24 मिसाइलें ले जा सकेगी.

मौजूदा मिसाइलों की रेंज भी बढ़ा रहा जापान

जापान अमेरिकी टोमहॉक मिसाइलें भी खरीद रहा है और अपनी Type 12 मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 1,000 किमी तक करने पर भी काम कर रहा है. ये कदम जापान की बदलती रणनीति को दिखाते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान की नीतियां केवल आत्मरक्षा तक सीमित थीं. लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए जापान अपनी रक्षा रणनीति को जवाबी हमले की दिशा में मोड़ रहा है. जापान को दुनिया के तकनीकी रूप से सबसे सक्षम देशों में एक गिना जाता है. अब जापान इस क्षमता का उपयोग रक्षा क्षेत्र में करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बेहद शक्तिशाली और सुरक्षित नौसैना खड़ी कर रहा है. जापान, भारत के साथ भी रक्षा संबंध नए स्तर पर ले जा रहा है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement