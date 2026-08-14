FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
नॉमिनी और वारिस में क्या फर्क है? बैंक खाते के पैसों का असली हकदार कौन? इसी फर्क से शुरू होता है परिवार में विवाद

नॉमिनी और वारिस में क्या फर्क है? बैंक खाते के पैसों का असली हकदार कौन? इसी फर्क से शुरू होता है परिवार में विवाद

Zomato, Swiggy जैसे, गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, मात्र 99 रुपये से मिलेगी पेंशन, जानें प्रोसेस

Zomato, Swiggy जैसे, गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, मात्र 99 रुपये से मिलेगी पेंशन, जानें प्रोसेस

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण मिस हो गया? अब इस तारीख को आसमान में दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण मिस हो गया? अब इस तारीख को आसमान में दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम

रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम

जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें

जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

जापान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से 4 की मौत, नरीता एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्री; 4 लाख लोगों के लिए निकासी का आदेश

जापान के चिबा प्रांत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि नरीता एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं और लाखों लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है।

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 14, 2026, 10:52 AM IST

जापान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से 4 की मौत, नरीता एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्री; 4 लाख लोगों के लिए निकासी का आदेश

जापान में भारी बारिश से रास्तों पर जमा हुआ पानी,  PHOTO Reuters

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पूर्वी जापान में भारी बारिश के कारण कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है.
     
  • जापान में 115 मिमी प्रति घंटे की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जो अगस्त के पूरे महीने में होने वाली बारिश के बराबर है.
  • जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चिबा प्रांत के लिए पहली बार Level 5 की चेतावनी जारी की है.
  • चिबा और अन्य क्षेत्रों में 4,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं.

Japan Heavy Rain News In Hindi: जापान के पूर्वी हिस्से, विशेषकर चिबा प्रांत में कुदरत ने जबरदस्त तांडव मचाया है. गुरुवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस आपदा में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 4 लाख से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का कड़ा आदेश जारी किया है.

नरीता एयरपोर्ट फंसे हजारो यात्री

बारिश और बाढ़ के कारण परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. टोक्यो के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक, नरीता एयरपोर्ट पर करीब 7,000 यात्री पूरी रात फंसे रहे. इसके अलावा, परिवहन संपर्क टूटने के कारण लगभग 1,700 लोगों ने चिबा प्रीफेक्चरल सरकारी इमारत में शरण ली है. गवर्नर तोशिहितो कुमागाई ने स्थिति को देखते हुए कहा कि अपने करियर में अभी तक ऐसी आपदा का सामना नहीं किया.  

एक घंटे में बरसा पूरे महीने का पानी

चिबा में बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 115 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बरसा. यह मात्रा आमतौर पर अगस्त के पूरे महीने में होने वाली औसत बारिश के बराबर है. भीषण हालात को देखते हुए जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पहली बार चिबा प्रांत के लिए Level 5 की उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की है. करीब 45,000 घरों की बिजली गुल हो गई है और सड़कों पर पानी पांच मंजिला इमारत की ऊंचाई तक उछलता हुआ देखा गया.

दर्दनाक मौतों से दहला इलाका

बाढ़ के पानी ने कई लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया. इचिकावा शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव जलमग्न सड़क पर तैरता मिला, जबकि साकुरा शहर में एक 66 वर्षीय महिला की मौत उनकी कार के पानी में फंसने के कारण हो गई. 

दो अन्य लोगों की भी अपनी कारों से बाहर न निकल पाने के कारण डूबने से मौत हो गई. राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया है.

खतरा अभी टला नहीं

हालांकि शुक्रवार को बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बरकरार रखी है. भूमि और बुनियादी ढांचा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए लोग स्थानीय नगर पालिकाओं की सलाह मानकर सुरक्षित स्थानों पर रहें.

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन  की वजह से जापान में इस तरह की चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में लगातार इजाफा हो रहा है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें
डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर
डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement