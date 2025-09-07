Japan PM Resigns: जापान के प्रधानमंत्री शिवेरु इशिबा ने दिया इस्तीफा, जानें इसके पीछे की उठापटक की पूरी कहानी

Japan PM Resigns: जापान के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे से LDP में नए नेतृत्व की दौड़ शुरू हो गई है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है.

Japan PM Resigns: जापान की राजनीति में रविवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला. प्रधानमंत्री शिवेरु इशिबा ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया. बताया जा रहा है कि, इशिबा ने यह कदम सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) में बढ़ते मतभेद और अंदरूनी कलह से बचाने के लिए उठाया. जुलाई में हुए ऊपरी सदन चुनाव में करारी हार और पार्टी में बढ़ते विरोध ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी थी। उनके इस्तीफे के बाद अब LDP में नए नेतृत्व की तलाश तेज हो गई है.

दोनों सदनों में बहुमत खो बैठी

जुलाई 2025 में हुए ऊपरी सदन (हाउस ऑफ काउंसलर्स) के चुनाव में LDP और उसके सहयोगी दल को भारी नुकसान झेलना पड़ा था. गठबंधन को बहुमत के लिए 50 सीटों की जरूरत थी, लेकिन केवल 47 सीटें ही मिलीं. इनमें LDP को महज 39 सीटें हासिल हो पाईं. यह पार्टी के लिए बड़ा झटका था क्योंकि इससे पहले अक्टूबर 2024 में निचले सदन के चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. पहली बार ऐसा हुआ जब LDP दोनों सदनों में बहुमत खो बैठी.

नेतृत्व पर सवाल

इशिबा ने हार के बाद जनता से माफी मांगी थी और कहा था कि वह पद छोड़ने पर विचार करेंगे. इसके बाद पार्टी के भीतर ‘इशिबा को हटाओ’ अभियान तेज हो गया. कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे. यही नहीं, फंडिंग घोटाले और आर्थिक मुद्दों को लेकर भी उनकी सरकार लगातार आलोचना झेल रही थी. बढ़ते दबाव और पार्टी में विभाजन की आशंका के बीच उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा.

यह भी पढ़ें: India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

राजनीतिक अस्थिरता और गहरा सकती है

बताते चलें, शिवेरु इशिबा ने अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री पद संभाला था, जब फुमियो किशिदा ने इस्तीफा दिया था. शुरुआत से ही उनकी सरकार महंगाई, आर्थिक चुनौतियों और दक्षिणपंथी नए दलों के विरोध के कारण मुश्किलों में रही. अब उनके हटने के बाद LDP में उत्तराधिकार की जंग शुरू हो गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे, तो जापान में राजनीतिक अस्थिरता और गहरा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.