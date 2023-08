Italy के पीएम ने दिया इस्तीफा, विश्वास मत में प्रमुख सहयोगियों ने नहीं लिया हिस्सा

डीएनए हिंदी: इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने विश्वास मत में प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के हिस्सा न लेने के बाद गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफा देने से इटली में जल्द चुनाव कराए जाने की संभावना पैदा हो गई है और अहम वक्त में इटली तथा यूरोप के लिए अनिश्चितता का नया दौर शुरू हो गया है.

मारियो द्रागी ने क्विरिनाले पैलेस में सुबह हुई एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति सर्गियो मैत्तरेला को अपना इस्तीफा सौंपा. मैत्तरेला के कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने इस्तीफे पर ‘‘संज्ञान’’ लिया है और द्रागी सरकार को कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने के लिए कहा है.

द्रागी सरकार गुरुवार को उस समय बिखर गई जब दक्षिणपंथी, वामपंथी और पॉपुलिस्ट दलों के उनके गठबंधन सहयोगियों ने विधायिका को उसका कार्यकाल पूरा करने देने और महामारी से उबरने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के लिए एक साथ आने की प्रधानमंत्री की अपील ठुकरा दी.

