FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कभी मुलायम ने बसपा तोड़कर बनाई थी सरकार, सपा में टूट की अटकलों पर चर्चा में 23 साल पुराना किस्सा

कभी मुलायम ने बसपा तोड़कर बनाई थी सरकार, सपा में टूट की अटकलों पर चर्चा में 23 साल पुराना किस्सा

IND vs AFG 3rd ODI Weather Report: तीसरे वनडे में बारिश बनेगी विलन? जानें मैच के दिन कैसा रहेगा चेन्नई का मौसम

IND vs AFG 3rd ODI Weather Report: तीसरे वनडे में बारिश बनेगी विलन? जानें मैच के दिन कैसा रहेगा चेन्नई का मौसम

भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने मिलाया हाथ, दिखा अनोखा नजारा, जानिए LoC पर हैंडशेक के पीछे की वजह

भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने मिलाया हाथ, दिखा अनोखा नजारा, जानिए LoC पर हैंडशेक के पीछे की वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ट्रंप का दावा- 'फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाई मेलोनी', इटली की PM बोलीं- 'ये झूठ...'

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी का करारा जवाब दिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 06:50 PM IST

ट्रंप का दावा- 'फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाई मेलोनी', इटली की PM बोलीं- 'ये झूठ...'

डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Image Source- X/@WhiteHouse and X/@GiorgiaMeloni)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ग्लोबल डिप्लोमेसी में नेताओं के बीच मतभेद होना आम बात है, लेकिन जब यह जुबानी जंग में बदल जाए तो मामला गंभीर हो जाता है. इटली के एक टीवी चैनल La7 को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में दावा किया कि मेलोनी शायद इस बात से बेहद खुश थीं कि ट्रंप ने उनसे बात की. इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नत कर रही थीं, वो इतनी बेताब थीं कि उन्हें तरस खाकर तस्वीर खिंचवानी पड़ी. 

मेलोनी ने किया पलटवार 

अब मेलोनी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ट्रंप की समझ और उनके व्यवहार पर निराशा जताई. उन्होंने शुक्रवार (19 जून 2026) को कहा कि एक वैश्विक सहयोगी के साथ ऐसा बर्ताव हैरान करने वाला है. मेलोनी ने ट्रंप की विदेश नीति पर भी उंगली उठाई और कहा कि ट्रंप पश्चिम और अमेरिका के असली दुश्मनों के सामने तो बेहद नरम रुख अपनाते हैं, लेकिन अपने ही दोस्तों के साथ ऐसा बचकाना बर्ताव करते हैं. 

अचानक नहीं बढ़ा ये तनाव!

इस पूरे विवाद को अगर भू-राजनीतिक नजरिए से देखें, तो यह तनाव अचानक नहीं बढ़ा है. मेलोनी कभी यूरोप में ट्रंप की सबसे बड़ी प्रशंसक मानी जाती थीं और 2025 में उनके राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय नेता थीं. दोनों के बीच दरार तब आई जब इस साल की शुरुआत में ईरान युद्ध छिड़ा. जब ट्रंप ने युद्ध के विरोध में आए पोप लियो पर निशाना साधा, तो मेलोनी ने पोप का समर्थन किया. इसी वैचारिक मतभेद के बाद ट्रंप ने मेलोनी पर कमजोर होने का आरोप लगाया था. 

 

आधिकारिक वीडियो फुटेज में क्या है?

G7 समिट के जो आधिकारिक वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उनमें दोनों नेता काफी देर तक गंभीर चर्चा करते दिख रहे हैं, जो ट्रंप के तरस खाने वाले दावे को पूरी तरह खारिज करता है. मेलोनी का यह सख्त रवैया दिखाता है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर इटली के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाली हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement