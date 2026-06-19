ट्रंप का दावा- 'फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाई मेलोनी', इटली की PM बोलीं- 'ये झूठ...'

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी का करारा जवाब दिया है.

ग्लोबल डिप्लोमेसी में नेताओं के बीच मतभेद होना आम बात है, लेकिन जब यह जुबानी जंग में बदल जाए तो मामला गंभीर हो जाता है. इटली के एक टीवी चैनल La7 को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में दावा किया कि मेलोनी शायद इस बात से बेहद खुश थीं कि ट्रंप ने उनसे बात की. इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नत कर रही थीं, वो इतनी बेताब थीं कि उन्हें तरस खाकर तस्वीर खिंचवानी पड़ी.

मेलोनी ने किया पलटवार

अब मेलोनी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ट्रंप की समझ और उनके व्यवहार पर निराशा जताई. उन्होंने शुक्रवार (19 जून 2026) को कहा कि एक वैश्विक सहयोगी के साथ ऐसा बर्ताव हैरान करने वाला है. मेलोनी ने ट्रंप की विदेश नीति पर भी उंगली उठाई और कहा कि ट्रंप पश्चिम और अमेरिका के असली दुश्मनों के सामने तो बेहद नरम रुख अपनाते हैं, लेकिन अपने ही दोस्तों के साथ ऐसा बचकाना बर्ताव करते हैं.

अचानक नहीं बढ़ा ये तनाव!

इस पूरे विवाद को अगर भू-राजनीतिक नजरिए से देखें, तो यह तनाव अचानक नहीं बढ़ा है. मेलोनी कभी यूरोप में ट्रंप की सबसे बड़ी प्रशंसक मानी जाती थीं और 2025 में उनके राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय नेता थीं. दोनों के बीच दरार तब आई जब इस साल की शुरुआत में ईरान युद्ध छिड़ा. जब ट्रंप ने युद्ध के विरोध में आए पोप लियो पर निशाना साधा, तो मेलोनी ने पोप का समर्थन किया. इसी वैचारिक मतभेद के बाद ट्रंप ने मेलोनी पर कमजोर होने का आरोप लगाया था.

आधिकारिक वीडियो फुटेज में क्या है?

G7 समिट के जो आधिकारिक वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उनमें दोनों नेता काफी देर तक गंभीर चर्चा करते दिख रहे हैं, जो ट्रंप के तरस खाने वाले दावे को पूरी तरह खारिज करता है. मेलोनी का यह सख्त रवैया दिखाता है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर इटली के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाली हैं.