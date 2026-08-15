क्या टूटने की कगार पर है शांति समझौता? दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत, बढ़ा तनाव

लेबनान के अंसार गांव में इजरायली हवाई हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं. जून में हुए शांति समझौते के बाद यह अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है.

शनिवार सुबह दक्षिण लेबनान के अंसार गांव में इजरायली हवाई हमले में 7 लोगों की मौत और 3 घायल हुए हैं।

जून में हुए शांति समझौतों के बाद यह क्षेत्र में होने वाला सबसे घातक हमला दर्ज किया गया है।

इजरायली विमानों ने नबातियेह की पहाड़ी और जरारियेह घाटी को भी निशाना बनाया।

इजरायल के सैन्य अभियान और जमीनी हमले में अब तक 4,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।



Israeli Strike Lebanon: शनिवार की सुबह इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमला किया. इस हमले में कम से कम सात लोगों की जान चली गई. जून में हुए युद्धविराम के बाद से दोनों पक्षों के बीच यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें घायलों की संख्या जून के बाद हुए अन्य हमलों से कहीं ज़्यादा है. इस घटना ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव भड़का दिया है.

इजरायल ने लेबनान में कहां किया हमला?

लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी (NNA) के अनुसार, इजरायली लड़ाकू विमानों ने अंसार गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक घर को निशाना बनाया. इस हमले में सात लोगों की जान चली गई और तीन अन्य घायल हो गए. धमाका इतना जोरदार था कि घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया, जहांबचावकर्मी और आपातकालीन टीमें मलबे से शवों और घायलों को निकालने में जुटी रहीं.

किन क्षेत्रों में हुई बमबारी?

इजरायली वायुसेना ने केवल अंसार ही नहीं, बल्कि अली अल-ताहेर रिज को भी निशाना बनाया, जो नबातियेह क्षेत्र की निगरानी करने वाली एक प्रमुख पहाड़ी है. इसके अलावा, अंसार और जरारियेह के बीच की घाटी में भी हमला किया गया, जिसे दो महीने पहले हुए युद्धविराम के बाद से इजरायल की सबसे गहरी भौगोलिक पैठ माना जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना ने सीमावर्ती शहर बिन्त जेबिल में घरों में विस्फोट भी किए हैं.

शांति समझौते के बाद बढ़ा तनाव

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौते (MOU) के बाद क्षेत्र में हिंसा काफी कम हो गई थी. लेबनान और इजरायल के बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर भी सहमति बनी थी, जिसमें हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण, इजरायली सेना की क्रमिक वापसी और पायलट क्षेत्रों में लेबनानी सेना की तैनाती शामिल है. हालांकि, शनिवार के हमले ने इन समझौतों की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हिजबुल्लाह प्रमुख ने की आलोचना

हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस स्थिति पर लेबनानी अधिकारियों की आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समझौते को लागू करने के नाम पर सेना को इजरायली दबाव और बमबारी के सामने असुरक्षित छोड़ रही है. वहीं, दूसरी ओर, 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने संयुक्त राष्ट्र से लेबनान में अपने शांति सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखने की अपील की है, ताकि लोगों में तनाव को बढ़ने से रोका जा सके.