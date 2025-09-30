डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की.जिसके बाद इजरायल ने इसका समर्थन किया, अब सबकी नजर हमास के रुख पर है. आइए जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति किस योजना के तहत गाजा में शांति बहाल करना चाहते हैं.

गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका समर्थन किया है. ट्रंप ने नेतन्याहू का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह योजना मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है. अब सबकी नजर हमास के फैसले पर टिकी है, क्योंकि उसके जवाब पर ही युद्धविराम का भविष्य निर्भर करेगा.

72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करना होगा

व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर हमास प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो तुरंत युद्धविराम लागू होगा और इजरायली सेना गाजा से पीछे हट जाएगी. योजना के तहत हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करना होगा. बदले में इजरायल 250 उम्रकैद पाए फिलिस्तीनियों और हाल ही में हिरासत में लिए गए करीब 1700 कैदियों को रिहा करेगा.

एक नए गाजा के निर्माण का मौका

इस शांति प्रस्ताव में गाजा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अस्थायी बल की तैनाती और ट्रंप की अगुवाई में "ट्रांजिशनल अथॉरिटी" के गठन की बात भी शामिल है. इसके अलावा, हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से निरस्त्र करने और भविष्य की सरकार से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है. हालांकि जो लोग शांति के साथ आगे बढ़ने को तैयार होंगे, उन्हें क्षमादान मिलेगा. ट्रंप ने कहा कि पहले के मुकाबले उनका रुख बदला है और अब फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. उन्होंने वादा किया कि उन्हें बेहतर अवसर और एक नए गाजा के निर्माण का मौका दिया जाएगा.

मुस्लिम देशों ने किया समर्थन

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कहा कि अगर हमास पीछे नहीं हटता तो इजरायल अभियान जारी रखेगा. वहीं सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों ने इस योजना का स्वागत करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है. इन देशों ने ट्रंप की पहल को सराहते हुए उम्मीद जताई है कि यह गाजा में लंबे समय से चली आ रही हिंसा खत्म करने का रास्ता बनेगी.

