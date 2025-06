Israel-Iran Conflict: ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों देशों की ओर से लगातार हमले जारी हैं. अब इसी क्रम में 15 जून, 2025 को, इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने ईरान के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद स्थित हवाई अड्डे पर एक ईरानी ईंधन भरने वाले विमान पर हवाई हमला कर दिया किया. यह हमला इजरायल की वर्तमान सैन्य अभियान में अब तक का सबसे दूर का हमला बताया जा रहा है, जो लगभग 2,300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था.

IDF के प्रवक्ता ने इस हमले को 'अब तक का सबसे दूर का हमला' बताते हुए कहा कि यह इजरायल की सैन्य क्षमता और रणनीतिक पहुंच को दिखाता है. सोशल मीडिया पर साझा की गई वीडियो में मशहद हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर आग और धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं, जो इस हमले की गवाही दे रहा हैं. सूत्रों के अनुसार, इजरायल की खुफिया एजेंसी, मोसाद ने ईरान में गुप्त ड्रोन हमले किए, जिससे ईरान की मिसाइल रक्षा सिस्टम और लॉन्चरों को निष्क्रिय कर दिया. इसके बाद, इजरायल की वायुसेना ने इन लक्ष्यों पर सटीक हवाई हमले किए.

The runway of Mashhad Airport is being targeted by Israel.



Important to note that Mashhad is a pilgrims city with no relevant military infrastructure. pic.twitter.com/dAGTgxcgZY