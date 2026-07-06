वेंस बोले, 'अमेरिका ही आखिरी देश जो इजरायल के साथ', नेतन्याहू ने कहा- 'हमारे पास भारत है', बयान से मची हलचल!

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नेतन्याहू ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत से इजरायल को जबरदस्त समर्थन मिलता है और सोशल मीडिया पर भारतीय लोग उन्हें असीमित प्यार और संदेश भेजते हैं.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक हालिया इंटरव्यू में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने मजबूत रिश्तों को लेकर बड़ी बात कही है. अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान को नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें वेंस ने कहा था कि दुनिया में अब सिर्फ अमेरिका ही इजरायल का इकलौता ताकतवर मददगार बचा है.
फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान इजरायली पीएम ने अमेरिकी उप-राष्ट्रपति को जवाब देते हुए भारत का नाम बड़े गर्व से लिया. नेतन्याहू ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए रविवार (5 जुलाई 2026) को कहा, "दुनिया में हमारे पास कुछ और भी बेहद खास दोस्त हैं, जैसे कि भारत नाम का एक देश, जिसकी आबादी करीब 140 करोड़ है. सच कहूं तो भारत से हमें जो समर्थन और प्यार मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं है."
इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों के संदेशों की बाढ़ आ जाती है. उन्होंने कहा कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय फैंस का भरपूर समर्थन देखकर वह खुद हैरान रह जाते हैं. नेतन्याहू का यह बयान भारत-इजरायल के बीच पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए रक्षा और रणनीतिक रिश्तों की गवाही देता है.
नेतन्याहू ने इंटरव्यू में एक और दिलचस्प खुलासा करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े नेता उन्हें गुप्त रूप से फोन करते हैं. ये नेता निजी बातचीत में इजरायल के प्रति अपना सम्मान और समर्थन जताते हैं, भले ही अपने देश की घरेलू राजनीति और जनता के दबाव के कारण वे खुलकर सामने न आ पाते हों.
नेतन्याहू के मुताबिक, ये देश इजरायल के साथ डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाथ मिलाना चाहते हैं. कई नेता तो उनसे सीधे तौर पर यह गुजारिश भी करते हैं कि क्या इजरायली सेना अपनी कुछ खास तकनीक और रणनीतियां उनके साथ साझा कर सकती है.
दरअसल, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली सरकार के कुछ मंत्रियों की आलोचना की थी. उन मंत्रियों ने ईरान के साथ हुए एक समझौते को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए थे. इस पर वेंस ने व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े लहजे में कहा था कि अगर वह इजरायल सरकार का हिस्सा होते, तो दुनिया में बचे अपने इकलौते सबसे शक्तिशाली दोस्त (अमेरिका) पर इस तरह के हमले कभी नहीं करते.
अब बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का उदाहरण देकर अमेरिकी प्रशासन को यह साफ संदेश दे दिया है कि वैश्विक मंच पर इजरायल अकेला नहीं है और भारत जैसी महाशक्ति उसके साथ मजबूती से खड़ी है.
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