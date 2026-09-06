इजरायल-लेबनान में फिर भड़की जंग; हिज्बुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद IDF की जवाबी कार्रवाई, 4 की मौत

दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में चार लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। IDF ने हिज्बुल्लाह पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर अपने हवाई हमले किए है.

आईडीएफ ने हिज्बुल्लाह पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

इजरायली रक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में हिज्बुल्लाह के एक ड्रोन को मार गिराया.



Israel Lebanon Drone Attack: दक्षिणी लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इजरायली सेना (IDF) ने रविवार सुबह दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर अपने हवाई हमले काफी तेज कर दिए हैं।

लेबनान के पब्लिक हेल्थ मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इजरायली सेना द्वारा किए गए इन हवाई हमलों में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच यह सैन्य टकराव रविवार सुबह तब शुरू हुआ जब इजरायली सेना ने हिज्बुल्लाह पर समझौतों का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

हिज्बुल्लाह का ड्रोन हमला और इजरायली जवाबी कार्रवाई

इजरायल डिफेंस फोर्स का आरोप है कि हिज्बुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में अभियान चला रहे इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी। इस कथित हमले का विरोध करते हुए इजरायली सेना ने इसे हिज्बुल्लाह की ओर से समझौतों का खुला उल्लंघन करार दिया। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए जानकारी दी कि हिज्बुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में सक्रिय इजरायली रक्षा बलों के सैनिकों की ओर दो ड्रोन भेजे थे।

בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני: צה"ל תקף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון pic.twitter.com/KCr1XEXU11 September 6, 2026

जैसे ही इजरायली सैनिकों ने ड्रोनों को आते देखा, उन्होंने तुरंत जवाबी फायरिंग की और एक ड्रोन को मार गिराया। इस घटना में किसी भी इजरायली सैनिक के घायल होने की सूचना नहीं है। लेकिन इस उल्लंघन के जवाब में इजरायली रक्षा बल ने दक्षिणी लेबनान में अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया।

हथियारों के ठिकानों पर हमला

इस जवाबी कार्रवाई के तहत IDF सैनिकों ने हिज्बुल्लाह के लड़ाकों और उनके हथियारों के भंडारण स्थलों को विशेष रूप से अपना निशाना बनाया है। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल सुरक्षा क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों और इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमलों की साजिश रचने और उन्हें निर्देशित करने के लिए किया जा रहा था।

IDF के अनुसार, इन ठिकानों पर हमले तत्काल खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से किए गए थे। इजरायली रक्षा बलों ने बार-बार दोहराया कि उनकी यह पूरी कार्रवाई हिज्बुल्लाह की ओर से किए गए हमले के प्रयास के जवाब में की गई है।

अली अल-ताहर रिज में पिछली कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब इजरायली सेना ने लेबनान में हिज्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले, पिछले सप्ताह भी इजरायल डिफेंस फोर्स ने अली अल-ताहर रिज क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाया था। उस कार्रवाई के दौरान IDF के सैनिकों ने हिज्बुल्लाह के एक भूमिगत ढांचे पर हमला कर उसे निष्क्रिय कर दिया था। पिछले सप्ताह की उस कार्रवाई के बाद रविवार सुबह हुए इस नए टकराव ने सीमा पर तनाव को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जिससे क्षेत्र में स्थिति बिगड़ती जा रही है।

