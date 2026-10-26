120 सीटें, 73 लाख वोटर्स... इजरायल में कैसे होते हैं चुनाव? नेतन्याहू के सामने क्या हैं चुनौतियां, जानिए एक्सपर्ट की राय

इजरायल में संसदीय चुनाव कराने के लिए 1 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया है. चुनाव आयोग प्रमुख डीन लिवने के मुताबिक मतदान वाले दिन नागरिकों के लिए बस और ट्रेन सेवा मुफ्त रहेगी.

ओपिनियन सर्वे में बेंजामिन नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी ईसेनकोट से पीछे चल रहे हैं.

इजरायल के 78 साल के इतिहास में किसी भी अकेले दल को बहुमत नहीं मिला है.

करीब 53 हजार से 67 हजार प्रवासी नागरिक वोट डालने देश लौट रहे हैं.



पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच, 27 अक्टूबर 2026 को इजरायल में होने जा रहे आम चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. एएनआई की खबर के अनुसार, देश के 73 लाख 36 हजार से ज्यादा मतदाता इस मतदान में हिस्सा लेंगे. चुनावी तैयारियों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने देश भर में 12,018 मतदान केन्द्र बनाए हैं. इसके अलावा, अस्पतालों, जेलों और सैन्य ठिकानों में 300 विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

प्रशासन ने 6,209 ऐसे मतदान केन्द्र भी तैयार किए हैं, जहां दिव्यांग और बुजुर्ग आसानी से पहुंच सके. इस चुनाव को कराने में करीब 690 मिलियन इजरायली शेकेल (लगभग 150 मिलियन अमेरीकी डालर) का खर्चा आ रहा है. कागजी कार्रवाई के लिए 250 टन कागज का इस्तेमाल करके बैलेट पेपर और 1 करोड़ 20 लाख लिफाफे छापे गए हैं. पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए 1 लाख चुनाव कर्मियों को मैदान में उतारा गया है. इसके साथ ही जांच अधिकारियों को 15,000 बॉडी कैमरे भी दिए गए हैं.

नेतन्याहू के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

विदेश मामलों के जानकार शीतल त्रिपाठी ने DNA Hindi से बातचीत में बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू की पहचान हमेशा ऐसे नेता की रही है, जो इजरायल को सुरक्षित रखने का दावा करते हैं. लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसे रोकने में खुफिया एजेंसियों की नाकामी के बाद उनकी इस छवि को बड़ा झटका लगा. अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा हमला कैसे हो गया. इस बार नेतन्याहू के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके सामने विपक्ष पहले की तरह बंटा हुआ नहीं है. इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख गादी आइजनकोट की पार्टी उन्हें सीधी टक्कर दे रही है.

दूसरी तरफ, नेतन्याहू के साथ सरकार में शामिल कुछ धार्मिक दल चाहते हैं कि उनके धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सेना में जाने से छूट मिले. अगर नेतन्याहू उनकी बात मानते हैं तो आम लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि बाकी युवाओं को सेना में जाना पड़ता है. लेकिन अगर वह इन दलों की मांग ठुकराते हैं तो उनके साथ मिलकर चल रही सरकार गिरने का खतरा पैदा हो सकता है.

इजरायल में चुनाव की प्रक्रिया क्या है?

शीतल त्रिपाठी ने बताया कि इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है, जिसमें कुल 120 सीटें होती हैं. वहां भारत की तरह किसी एक नेता या प्रधानमंत्री प्रत्याशी को सीधे वोट नहीं दिया जाता है. इसके बजाय मतदाता राजनीतिक दलों की सूची के पक्ष में वोट डालते हैं. नेसेट में जगह पाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कुल पड़े वोटों का कम से कम 3.25 प्रतिशत वोट हासिल करना जरूरी होता है. जिस दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, उसे संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं.

सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है. इजरायल के इतिहास में 1948 से आज तक किसी भी एक दल को अकेले बहुमत नहीं मिला है, वहां कई दलों के गठबंधन से ही सरकार बनी है. नेतन्याहू पिछले 30 सालों में से 19 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं. वे इस समय भ्रष्टाचार के गंभीर अदालती मुकदमों का सामना कर रहे हैं. अगर वे चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए जेल जाने का खतरा काफी बढ़ सकता है.

ईरान से तनाव के बीच चुनाव का क्या महत्व है?

शीतल त्रिपाठी बताते हैं कि इजरायल इस समय ईरान के साथ टकराव का सामना कर रहा है और उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ भी तनाव बना हुआ है. किसी भी राजनीतिक गुट को अकेले बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है. ऐसे में चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की राजनीति काफी अहम हो जाएगी. इजरायल की नई सरकार जो भी बनेगी, उसका सीधा असर न केवल देश की अंदरूनी राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के सुरक्षा माहौल और विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा.

चुनाव में मुकाबला किन नेताओं के बीच है?

नेतन्याहू के सामने सबसे मजबूत चुनौती पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट पेश कर रहे हैं. साल 2024 में गाजा की जंग के दौरान उनके बेटे और दो भतीजों की जान चली गई थी. आइजेनकोट ने नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम 'याशर' रखा गया है. हिब्रू भाषा में 'याशर' शब्द का मतलब 'ईमानदारी' होता है.

ओपिनियन सर्वे में ईसेनकोट की याशर पार्टी को 22 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी (19 से 21 सीटें) से ज्यादा है. आइजेनकोट ने खुद को नेतन्याहू के कड़े विरोधी के रूप में पेश किया है. उनका कहना है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और 7 अक्टूबर की सुरक्षा चूक की बड़ी जांच कराएंगे. गादी के अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, याइर लापिड और पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन का गठबंधन भी चुनावी मैदान में मजबूती से डटा है.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने बेजलेल स्मोट्रिच की धार्मिक जियोनिज्म पार्टी और इतमार बेन-ग्विर की यहूदी पावर पार्टी के साथ गठबंधन किया है. नेतन्याहू का मुख्य चुनावी मुद्दा सुरक्षा है. उनका दावा है कि वे ही देश को ईरान के खतरे से बचा सकते हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू का समर्थन किया है.

सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं?

इजरायली चैनल कान (KAN) के सर्वे के अनुसार, विपक्षी दलों का गठबंधन 52 सीटों के साथ आगे दिख रहा है, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को केवल 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. नेतन्याहू के गठबंधन में धार्मिक और कट्टर दक्षिणपंथी दल शामिल हैं. घटती साख को बचाने के लिए नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर परमाणु बम का काल्पनिक चित्र भी पोस्ट किया और दावा किया कि केवल वे ही देश को सुरक्षित रख सकते हैं.

'फ्लाई एंड वोट' चर्चा में क्यों है?

इजरायल चुनाव में एक अनूठी मुहिम देखने को मिल रही है, जिसे 'फ्लाई एंड वोट' नाम दिया गया है. दुनिया भर के अलग-अलग देशों में लगभग 5 लाख इजरायली नागरिक रहते हैं. इनमें से करीब 53 हजार से 67 हजार नागरिक विशेष रूप से वोट डालने के लिए हवाई जहाज से अपने देश लौट रहे हैं.

देश लौटने वाले ज्यादातर प्रवासी वोटर गाजा की जंग, महंगाई और नेतन्याहू की नीतियों से नाराज बताए जा रहे हैं. अमेरिका के लॉस एंजिल्स से तेल अवीव पहुंचे एडम पाइंस जैसे नागरिकों का मानना है कि देश गलत दिशा में जा रहा है और बदलाव की सख्त जरूरत है. प्रवासी वोटरों का रुझान विपक्ष की ओर देखते हुए नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने चुनाव समिति से इस मुहिम को रोकने की मांग भी की है.

चुनाव आयोग प्रमुख ने मतदाताओं से क्या अपील की?

इजरायल के केद्रीय चुनाव आयोग के महानिदेशक डीन लिवने ने देश के नागरिक से फर्जी खबरों और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर आने वाली झूठी बातों पर भरोसा न करें.

Jerusalem, Israel: On Israel elections, Dean Livne, DG, Central Election Commission says, ''Please don't believe fake news. Don't believe what you get on WhatsApp or on Facebook or on TikTok. Only believe, regarding elections, your elections authority. We tell the truth on how we conduct elections. Go vote, it's very important.'' — IANS (@ians_india) October 26, 2026

उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक चुनाव आयोग की बात पर ही भरोसा करें. इसके साथ ही मतदाताओं से पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने के लिए भी कहा. सरकार ने लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए मतदान वाले दिन पूरे देश में बस और ट्रेन सेवा मुफ्त रखने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- 81 की उम्र, चौथा टर्म... ब्राजील में फिर गूंजा 'कमबैक किंग' लूला डा सिल्वा का डंका, जूते पॉलिश से लेकर सियासत तक का सफर