Israel-Iran conflict: मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. इजरायल ने एक बार फिर ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी को निशाना बनाकर हमला किया है. इस बार हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के हथियार आपूर्ति यूनिट के कमांडर बेहनाम शहरियारी को मार गिराया गया. बताया गया है कि जब वह पश्चिमी ईरान में अपनी कार चला रहा था, तभी इजरायली हमले में उसकी गाड़ी को मिसाइल से उड़ा दिया गया. यह इलाका इजरायली सीमा से करीब 1,000 किलोमीटर दूर है. इस हमले को इजरायल की एक और बड़ी सैन्य सफलता माना जा रहा है.

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने पुष्टि की है कि उसने एक हवाई हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की कुद्स फोर्स के वरिष्ठ कमांडर बेहनाम शहरियारी को मार गिराया है. शहरियारी हथियार आपूर्ति और आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचाने का प्रमुख चेहरा था. IDF ने बताया कि यह हमला उस वक्त किया गया, जब शहरियारी अपनी कार में पश्चिमी ईरान से गुजर रहा था. इजरायल की सीमा से इतनी दूरी के बावजूद, इस सटीक हमले ने ईरानी सिस्टम की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran. Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW

🔴ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom.



Izadi was also the commander of the Palestine Corps of the Quds Force, a key coordinator between the Iranian regime and Hamas, and… pic.twitter.com/ICPna4O4no