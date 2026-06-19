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“Israel-Iran War: इजराइली हमलों और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्या तेहरान को मिला फायदा?”

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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

“Israel-Iran War: इजराइली हमलों और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्या तेहरान को मिला फायदा?”

अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. इसकी वजह युद्ध का प्रभाव दुनिया के ज्यादातर देशों पर पड़ा है, लेकिन अब युद्ध पर ​विराम लग चुका है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 19, 2026, 09:03 AM IST

“Israel-Iran War: इजराइली हमलों और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्या तेहरान को मिला फायदा?”

इजराइली हमलों और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद किसे मिला फायदा

(Credit Image AI)

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.युद्ध में अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ी चुनौती कहां मिली?
.युद्ध पर विराम लगा, लेकिन क्या लक्ष्य पूरे हुए
.होर्मुज जलडमरूमध्य में छिपी है ईरान की असली ताकत 
.होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए दुनियाभर के देश

मिडिल ईस्ट में 4 महीनों तक चले युद्ध दोनों देशों को हिलाकर रख दिया. यहां तमाम इमारतों से लेकर तेल रिफाइनरी ध्वस्त कर दिया गया. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया गया, जिसक चलते हजारों लोगों को विस्थापित किया गया. अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के परमाणु को कमजोर करने से लेकर तेहरान ज़्यादा नरम रुख अपनाने के लिए मजबूर करने की पूरी  उम्मीद से युद्ध शुरू किया था, लेकिन नतीजे इसके विपरीत देखने को मिले, जहां अब स्थिति बातचीत पर आ गई है. अमेरिका और इजराइल जिस लक्ष्य के साथ युद्ध में उतरे थे. अब कुछ समय के युद्धविराम के बाद तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है. ऐसे में चर्चा है कि क्या तेहरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत मिसाइलों से नहीं, बल्कि धैर्य और भूगोल के दम पर दिखाई है. आइए जानते हैं क्या रहा पूरे युद्ध का सार...

युद्ध पर विराम लगा, लेकिन लक्ष्य पूरे हुए

अमेरिका और इजराइल का मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई करना नहीं था. उनकी रणनीति तीन बड़े लक्ष्यों पर आधारित थी. इनमें सबसे पहली ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना, क्षेत्रीय प्रभाव कम करना और तेहरान को नई सुरक्षा शर्तें मानने पर मजबूर करना. इसमें सैन्य मोर्चे पर ईरान को भारी नुकसान हुआ. कई सैन्य ठिकाने निशाने पर आए, सीनियर कमांडर तक मारे गए और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई, लेकिन युद्धविराम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विरोधी देश फिर से बातचीत की मेज पर लौट आए हैं, तो क्या रणनीतिक लक्ष्य वास्तव में हासिल हुए हैं. यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इस संघर्ष को सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक परिणामों के नजरिए से भी देख रहे हैं.

अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ी चुनौती कहां मिली?

युद्ध के दौरान दोनों देशों ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन आधुनिक संघर्षों में सिर्फ बमबारी ही जीत तय नहीं करती. तेहरान की राजनीतिक व्यवस्था अपेक्षा से अधिक स्थिर साबित हुई. सरकार और सत्ता संरचना पर दबाव जरूर बना, लेकिन व्यवस्था नहीं टूटी. इजराइल भी उस क्षेत्रीय बदलाव को हासिल नहीं कर पाया, जिसकी उसे उम्मीद थी. ईरान के कई सहयोगी कमजोर हुए, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. यानी युद्ध ने दिखाया कि सैन्य शक्ति से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन किसी देश की राजनीतिक इच्छाशक्ति को पूरी तरह खत्म करना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में छिपी है ईरान की असली ताकत 

इस पूरे संघर्ष का सबसे कम चर्चित, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य है. दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है. युद्ध के दौरान जब भी इस रास्ते पर खतरे की खबर आई, वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ गई. यहीं ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत दिखाई देती है. दिलचस्प बात यह है कि भविष्य में तेहरान इस समुद्री मार्ग को सिर्फ सुरक्षा हथियार नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है. यदि ऐसा होता है तो यह आने वाले वर्षों में वैश्विक ऊर्जा राजनीति को नया आकार दे सकता है. विदेशी साझेदारों और मीडिया संगठनों को दिए गये बयानों के अनुसार, तेहरान समझौता ज्ञापन पर हुई बातचीत की 60 दिन का समय खत्म होने के बाद पर्यावरण और समुद्री सेवा शुल्क के माध्यम से राजस्व एकत्र करना शुरू करने की योजना बना रहा है. इस प्रस्ताव से संकेत मिलता है कि संघर्ष समाप्त होने के बाद भी, ईरान जलडमरूमध्य पर अपनी रणनीतिक स्थिति को दीर्घकालिक आर्थिक और भू-राजनीतिक लाभ के स्रोत में बदलना चाहता है.

रूस और चीन के लिए भी मिला बड़ा सबक

युद्ध ने सिर्फ अमेरिका और इजराइल की रणनीति की परीक्षा नहीं ली. रूस, जो खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश करता है, संघर्ष की दिशा बदलने में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सका. दूसरी तरफ चीन लगातार युद्धविराम और बातचीत की बात करता रहा, लेकिन वह भी संकट को रोक नहीं पाया. इससे एक नई वास्तविकता सामने आई. दुनिया बहुध्रुवीय जरूर हो रही है, लेकिन हर बड़ी शक्ति की अपनी सीमाएं हैं. इस युद्ध का सबसे दिलचस्प निष्कर्ष यह है कि शायद किसी ने पारंपरिक अर्थों में जीत हासिल नहीं की, अमेरिका को राजनीतिक समझौते प लौटना पड़ा. इजराइल अपनी सभी रणनीतिक चिंताओं को खत्म नहीं कर पाया. रूस और चीन निर्णायक भूमिका नहीं निभा सके, लेकिन ईरान ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया. किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं होती, बल्कि उसकी राजनीतिक संरचना, भूगोल और लंबे समय तक दबाव झेलने की क्षमता भी होती है.यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे "सैन्य जीत बनाम रणनीतिक टिकाऊपन" की लड़ाई कह रहे हैं.

दुनिया पर कैसा पड़ा असर

मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ ​अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच था, लेकिन इसका असर दुनियार भर के देशों तक पर पड़ा है. इतना ही नहीं आम आदमी तक इससे प्रभावित हुआ. खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है. युद्ध के दौरान तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया और कई देशों में ईंधन कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई. भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए भी यह महत्वपूर्ण है. अगर क्षेत्र में स्थिरता बढ़ती है और ईरानी तेल फिर से वैश्विक बाजार में बड़े पैमाने पर लौटता है, तो लंबे समय में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. इसका असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन और कई रोजमर्रा की चीजों की लागत पर पड़ सकता है. 

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