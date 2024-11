इजरायल और ईरान के बीच तनाव इन दिनों चरम पर है. इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने ईरान की जनता के लिए वीडियो मैसेज जारी किया है. उन्होंने मैसेज में दावा किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई को इस वक्त इजरायल से ज्यादा ईरान के लोगों से खतरा है. उन्होंने ईरान की जनता से अपील करते हुए कहा कि इजरायल उनका दुख समझता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ें. उन्होंने वीडियो में कहा कि खामनेई अपने देश के लोगों के सपनों का कत्ल कर देश के पैसों का इस्तेमाल मिसाइल और सैन्य उपकरणों के लिए कर रहा है.

ईरान की जनता से इजरायली पीएम ने की अपील

बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी किया है. इसमें उन्होंने ईरान के लोगों से उम्मीद नहीं छोड़ने की अपील करते हुए कहा, 'इससे पहले मैंने आपसे तब बात की थी जब खामनेई ने मेरे देश पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे. इनसे इजरायल को बहुत मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान के लोगों का 2.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च हुआ था. सोचिए कि ये पैसे आपके सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे.'

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.



پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.…