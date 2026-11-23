पूर्व मोसाद प्रमुख डेविड बारनिया ने कहा है कि इजरायल को सही मौका मिलते ही ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर देनी चाहिए.

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडराने लगे हैं. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान चेतावनी दी है कि अगर इजरायल इस समय ईरान पर हमला किया तो यह मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा और लेबनान, सीरिया से लेकर गाजा पट्टी तक कई मोर्चों पर एक साथ भयानक जंग शुरू हो सकती है.

इजरायली टीवी चैनल 12 के रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन का सोचना था कि ईरान पर हमला सिर्फ 3 से 5 दिनों में खत्म हो जाएगा. लेकिन सेना कि खुफिया एजेंसी ने इस सोच को पूरी तरह नकार दिया है. वहीं दूसरी तरफ इजरायल के पूर्व मोसाद प्रमुख डेविड बारनिया ने कहा है कि जैसे ही हालात पक्ष में आएं, इजरायल को ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से जंग शुरू कर देनी चाहिए.

पूर्व मोसाद प्रमुख डेविड बारनिया ने क्या दावा किया?

सेना की चेतावनी के उलट मोसाद के पूर्व प्रमुख डेविड बारनिया ने ईरान पर तुरंत हमला करने की पैरवी की है. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार यरुशलम में एलबर्ट (ELNET) सम्मेलन में बोलते हुए बारनिया ने कहा कि इजरायल को जैसे ही सही मौका मिले और हालात इजाजत दें, तुरंत ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए.

इसी साल जून में पद से हटे डेविड बारनिया ने कहा कि ईरान के अयातुल्ला शासन के साथ कोई भी कूटनीतिक समझौता कभी कामयाब नहीं हो सकता. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की बुनियादी इच्छा परमाणु हथियार हासिल करने की है.

बारनिया ने माना कि एक और जंग शुरू होने पर पूरी दुनिया में इजरायल के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिलेगा और यहूदी विरोध भी बढ़ेगा. लेकिन उन्होंने कहा कि असली नेतृत्व वही है जो आने वाली पीढ़ियों के भले के लिए कड़े और कड़वे फैसले लेने का दम रखता हो. उन्होंने कहा कि जंग से भले ही कुछ समय के लिए आर्थिक नुकसान और अफरातफरी का माहौल बने, पर अंत में यह पूरी इंसानियत के लिए एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण करेगा.

ट्रंप का ईरान पर हमले को लेकर क्या रुख है?

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर सोच में अंतर दिखाई दे रहा है. इजरायल के 'कान' ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि नेतन्याहू लगातार राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि वे जल्द से जल्द ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला करें.

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल हमले के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. ट्रंप प्रशासन के सलाहकारों का मानना है कि अमेरिका की तरफ से लगाई गई कड़ी आर्थिक पाबंदियां असर दिखा रही हैं. इसलिए फौजी हमले के बजाय आर्थिक दबाव को काम करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए.

फॉक्स न्यूज से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे नए साल तक कूटनीतिक रास्तों से समझौता करने की कोशिश करेंगे. हालांकि ट्रंप ने यह भी चेताया कि अगर नए साल तक कोई पक्का समझौता नहीं होता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से सिर्फ बातें की जा रही हैं और वे किसी ठोस समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं.



यह भी पढ़ें:- इजरायल में 61 सीटों का पेंच, बेनेट ने आइजेनकोट का थामा हाथ; क्या विपक्ष बना लेगा नई सरकार?