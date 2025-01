इजरायल और हमास के बीच सीजफायर (Israel Hamas Ceasefire) ते रहले चरण में दोनों पक्ष एक-दूसरे के बंधकों को रिहा कर रहे हैं. हमास की कैद से छूटी 4 महिला सैनिकों ने अपनी आपबीती बताई है. उन्होंने बताया कि ये 14 महीने जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था. हमास के लोग उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और कई-कई दिनों तक भूखा रखते थे. कैद से रिहा होने के बाद अपने परिवार से मिलकर चारों महिलाएं काफी भावुक हो गईं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

परिवार से मिल भावुक हुईं सैनिक

हमास की कैद से रिहा हुईं इजरायल की चारों महिला सैनिक अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गईं. यातना और कैद से रिहाई के बाद अपनों के बीच पहुंचकर चारों महिला सैनिक फूट-फूटकर रो पड़ीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रिहाई से पहले ही उनके परिवार को सूचना दी गई थी. इजरायल डिफेंस फोर्स की ओर से घर वापसी का वीडियो शेयर किया गया है. आईडीएफ ने इन चारों महिलाओं की वापसी को राहत का पल बताते हुए कहा कि इजरायल को इनकी बहादुरी पर गर्व है.

They’re in our hands now and we are not letting go💛



Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6