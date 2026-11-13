'राजनीतिक फायदे के लिए सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं...', इजरायल में रद्द होगा पुराना कानून; गादी आइजनकोट का क्या है पूरा प्लान?

इजरायल में राष्ट्रपति से नई सरकार बनाने की मंजूरी मिलने के बाद गादी आइजनकोट ने संसदीय दलों से बातचीत शुरू कर दी है.

इजरायल में नई सरकार बनाने को लेकर इन दिनों काफी खींचतान चल रही है. इसी बीच शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को 'याशर' पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट ने देश के लोगों के नाम एक संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि अब इजरायल की राजनीति में पहले से ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने का समय आ गया है. उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के कामकाज पर भी सवाल उठाए.

इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी विभागों को सीधे शब्दों में आगाह किया है कि इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है. देश की सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किसी भी हाल में राजनीतिक लाभ उठाने या चुनावी दांव-पेंच के लिए नहीं होना चाहिए.

सरकार बनाने की बातचीत कहां तक पहुंची है?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है. गादी को 28 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे दूसरी पार्टियों से बातचीत करके एक अल्पमत सरकार का गठन कर सकें. इजरायल में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है.

राष्ट्रपति से सरकार बनाने की मंजूरी मिलने के बाद गादी आइजनकोट ने इजरायल की संसद के अलग-अलग राजनीतिक दलों और सांसदों से बातचीत शुरू कर दी है. वह उन सभी दलों और सांसदों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके तय किए गए 4 मुख्य मुद्दों पर सहमत हैं

गादी का कहना है कि वह सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें या वादे नहीं कर रहे, बल्कि सच में एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो मजबूत हो, पूरा कार्यकाल चलाए और आम लोगों के हित में काम करे. उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दलों और सांसदों के साथ उनकी बातचीत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है.

שובו של השיח הממלכתי והענייני. לקראת שבת, מספר דברים ממני אליכם, אחיי ואחיותיי הישראלים, על המצב הנוכחי: 1. ביטחון - נפגשתי אתמול עם ראש הממשלה היוצא נתניהו ועם מזכירו הצבאי. לא אכנס לתוכן השיחה כמובן. המצב הבטחוני, כמו גם הפנימי, מחייבים פיקוח הדוק על הממשלה בתקופת מעבר רגישה זו. הבהרתי שלא אאפשר חוסר פיקוח. עבורי, ביטחון ישראל הוא מעל כל שיקול אחר ולעולם אסור שישמש לגריפת הון פוליטי. זו גם ציפייתי מכל בעלי התפקידים. 2. המאמצים להקמת ממשלת חירום - בתחילת השבוע קיבלתי מנשיא המדינה את המנדט להרכבת ממשלה. במעמד זה, כמו גם לאחריו, ביצעתי פנייה לכל סיעות הבית ולחברי הכנסת אשר מסכימים עם ארבעת העקרונות שהתוויתי, להיכנס למשא ומתן לכינונה של ממשלת חירום בראשותי. זו לא אמירה מן הפה אל החוץ. אני מתכוון לכך. אני מבקש לחזור ולומר כי בכוונתי להפוך כל אבן ולדבר עם כל נבחר ציבור המסכים לארבעת העקרונות, במטרה להקים ממשלה יציבה בהקדם. זהו צו השעה וזהו המנדט שניתן לי מכם. תהיה זו טעות מרה לא לעשות כן. אני סבור שכך נכון לנהל את המשא ומתן: לבסס את השותפות, להרחיב את האפשרויות, לקדם שיתופי פעולה יצירתיים ובעיקר - לנהל שיח שמבוסס על עקרונות. עקרונות שבליבם האינטרסים הישראליים, והם בלבד. אני שמח לעדכן שאנחנו מתקדמים בשיח מול השותפים ובמקביל פועלים למיצוי כלל האפשרויות, אליהן אני מגיע בנפש חפצה על מנת להקים בכל דרך ממשלה טובה, יציבה ומטיבה בראשותי - אין חלופה אחרת. 3. מיצוי הרוב הפרלמנטרי בכנסת - במקביל למאמצי המשא ומתן, אנו מממשים את הרוב שניתן לשינוי בכנסת, בנחישות ובמהירות. בשלושת ימיה הראשונים של הכנסת ה-26, הקמנו את הוועדה המסדרת, ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים, מינינו אנשים מצוינים והתחלנו בהליכי חקיקה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, לצד ביטול חוקים שפגעו בדמוקרטיה. הימים בהם הממשלה היוצאת שיחקה על ״מגרש ריק״ בדורסנות תמו. הכנסת תחזור להיות הבית של העם. של כל העם. במשמרת שלנו לא תהיה עוד הטחת עלבונות במשפחות שכולות, ולא יהיה ניצול שררה שהעם נתן לנו, נגד חלקים אחרים בעם. כנסת ישראל תממש את רצונו המובהק של רוב אזרחי ישראל ותבצע את תפקידה כגוף מפקח אפקטיבי וממלכתי. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 13, 2026

तीन दिनों में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए?

गादी आइजनकोट ने 26वीं नेसेट यानी इजरायली संसद के शुरुआती कामकाज की जानकारी देश के सामने रखी. उन्होंने बताया कि संसद की कार्यवाही शुरू होने के शुरुआती तीन दिनों के भीतर ही सभी महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन पूरा कर लिया गया है. इसमें संसद की हाउस कमेटी, विदेश कमेटी, रक्षा कमेटी और वित्त कमेटी शामिल हैं.

इसके अलावा देश में एक स्वतंत्र राजकीय जांच आयोग बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. साथ ही पुराने दौर के उन तमाम विधायी कानूनों को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे. गादी ने नेतन्याहू सरकार के पिछले तरीकों पर तंज कसते हुए कहा कि अब मनमानी करने के दिन लद चुके हैं. अब इजरायली संसद के भीतर शहीद परिवारों का कोई अपमान नहीं होगा और न ही सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाएगा.

अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले कौन सी शर्तें रखी हैं?

नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए इजरायल की अरब पार्टियों ने गादी आइजनकोट को समर्थन देने की बात कही है. लेकिन इसके बदले में अरब पार्टियों ने गठबंधन के आगे शर्तें रखी हैं. अरब पार्टियां देश में मकान बनाने और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव चाहती हैं. उनकी पहली मांग 'कामिनित्ज कानून' को खत्म करने की है.

इजरायल में कामिनित्ज कानून के तहत बिना सरकारी मंजूरी के बने मकानों पर जुर्माना लगाया जाता है और उन घरों को गिराने का आदेश दे दिया जाता है. अरब पार्टियों का कहना है कि उनके इलाकों में लोगों को घर बनाने की सरकारी इजाजत आसानी से नहीं मिलती. सरकारी मंजूरी न मिलने से मजबूरी में बिना इजाजत ही घर बनाने पड़ते हैं. बाद में इसी सख्त कानून के तहत उनके घरों को गिरा दिया जाता है.

नेतन्याहू और मिलिट्री सेक्रेटरी से मिले गादी

गादी आइजनकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने देश के अंदर के हालात, सीमाओं पर सुरक्षा और सेना की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली. गादी ने साफ शब्दों में कहा कि जब देश में नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, तब सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए. देश के अंदर क्या चल रहा है और सीमाओं पर क्या हालात हैं, इस पर हर वक्त नजर रखना जरूरी है. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस दौरान किसी भी अधिकारी, सुरक्षा एजेंसी या सरकारी विभाग की छोटी सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

येरुशलम में नेतन्याहू समर्थकों का विरोध

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक, गादी आइजनकोट की तरफ से सरकार बनाने की कोशिशों का नेतन्याहू के समर्थक विरोध कर रहे हैं. येरुशलम में संसद भवन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन में नेतन्याहू के समर्थक और कई दक्षिणपंथी संगठन शामिल हुए. प्रदर्शन का काम दक्षिणपंथी संगठन 'इम तिर्त्जू' ने संभाला था.

प्रदर्शनकारियों को एतराज इस बात पर था कि गादी आइजनकोट अरब पार्टियों के समर्थन से नई सरकार बनाने जा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अरब गुटों की मदद से सरकार बनी, तो देश में गृहयुद्ध के हालात बन सकते हैं. संसद के बाहर जमा लोगों ने 'हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए' और 'आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ' जैसे नारे लगाए. इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दोबारा मतदान कराने की मांग उठाई है.

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