इजरायल चुनाव: लिकुड गठबंधन को बढ़त, नेतन्याहू फिर बने PM तो हर महीने मिलेगी 18 लाख सैलरी, ट्रंप से कम या ज्यादा?

बेंजामिन नेतन्याहू खुद को इजरायल के 'मिस्टर सिक्योरिटी' के रूप में पेश करते हैं. 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले के बाद इजरायल में पहली बार चुनाव हुआ है.

इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद वोटों की गिनती जारी है. (फोटो- @IsraeliPM)

इजराइल में चुनाव के बाद वोटों की गिनती की गिनती जारी है. अब तक 41.9 फीसदी काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें नेतन्याहू गठबंधन को 57 सीटें मिल रही हैं, जबकि आइजनकोट गठबंधन को 47 पर बढ़त है. इजरायल की संसद में 120 सीटें हैं. बहुमत के लिए 61 सीटें जरूरी हैं.

इजरायल में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर 77.7 फीसदी वोटिंग हुई है, जोकि पिछले 2022 के चुनाव से 7.1 परसेंट ज्यादा है. देश में सबसे ज्यादा वोटिंग 1999 में हुई, तब करीब 78.7 परसेंट वोट पड़े थे.

एग्जिट पोल में नेतन्याहू गठबंधन को बढ़त

यहूदी देश इजरायल में वोटिंग खत्म होने के बाद 5 एग्जिट पोल आए, जिनमें से तीन में नेतन्याहू गठबंधन को बढ़त है, जबकि दो एग्जिट पोल में दोनों गठबंधन को बराबर बराबर (51) सीटें दी गई हैं. इसके अलावा अरब पार्टियों को भी 18 सीटें दी गईं.

Kan11 चैनल और चैनल 13 के एग्जिट पोल में नेतन्याहू और आइजनकोट गठबंधन दोनों को ही 51-51 सीटें दी गईं, जबकि अरब पार्टियों को 18 सीटें दी गईं. वहीं चैनल 12 ने नेतन्याहू गठबंधन को 52 और एंटी नेतन्याहू गठबंधन को 49 सीटें दीं, जबकि अरब पार्टियों को 19 सीटें मिलने का अनुमान जताया.

नेतन्याहू गठबंधन में किसे-कितनी सीटें?

लिकुड- 28

धार्मिक जायोनिज्म-7

ओत्जमा येहुदित- 7

शास- 7

यूनाइटेड टोरा जूडिज्म- 8

आइजनकोट गठबंधन की पार्टियां

याशार-21

बियाचाद-11

यिसराइल बेतेनु-8

डेमोक्रेट्स-7

-अरब पार्टियों को 16 सीटें

अरब पार्टियों के बिना बने इजरायल की सरकार: नेतन्याहू

इजरायल में वोटों की गिनती के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनकी लिकुड पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हालांकि उन्होंने नतीजों का इंतजार करने को कहा. इजायली पीएम ने कहा, 'दो बातें क्लीयर हो चुकी हैं. पहली, लिकुड इजराइल की सबसे बड़ी पार्टी है. मीडिया के कुछ चैनल चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि लिकुड 18-19 सीटों पर सिमट जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'हमें एक मजबूत दक्षिणपंथी सरकार बनानी चाहिए. ऐसी सरकार बनाना गलत होगा, जिसे चलाने के लिए इजराइल विरोधी अरब पार्टियों के समर्थन की जरूरत पड़े.' नेतन्याहू ने कहा कि ये शर्म की बात है कि कुछ पार्टियां अरब पार्टियों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं. ये पार्टियां आईडीएफ के सैनिकों पर अटैक करती हैं.

लिकुड छोड़कर आइजनकोट ने बनाई अलग पार्टी

बेंजामिन नेतन्याहू खुद को इजरायल के 'मिस्टर सिक्योरिटी' के रूप में पेश करते हैं. 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले के बाद इजरायल में पहली बार चुनाव हुआ है. इस सिक्योरिटी लेप्स की नेतन्याहू ने हाई लेवल की कोई जांच नहीं कराई. इसी मांग को लेकर आइजनकोट ने लिकुड पार्टी को छोड़कर अपनी याशार पार्टी बनाई और उन्होंने चुनाव में नेतन्याहू को चुनौती दी.

इजरायल में वोट से नहीं, लिस्ट से बनते हैं सांसद

इजरायल में वोटर किसी नेता को नहीं, बल्कि पार्टी को वोट देते हैं. देश में पार्टी को मिले वोटों से तय होता है कि उसे नेसेट (संसद) में कितनी सीटें मिलेंगी. हर पार्टी चुनाव से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट बनाती है. पार्टी के कौन से उम्मीदवार सांसद बनेंगे, इसका फैसला इसी से होता है. मान लो कि अगर पार्टी को देशभर में 20 सीटें मिलती हैं तो लिस्ट में जो 20वें नंबर तक नाम होंगे, वो सांसद बन जाएंगे. संसद में किसी पार्टी के सीट पाने की शर्त है कि उसे कम से कम 3.25 फीसदी वोट हासिल करने होंगे.

इजरायल के PM की कितनी होती है सैलरी?

Ynet के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री को हर महीने 61,491 शेकेल मिलते हैं. एक इजरायली शेकेल भारतीय करेंसी में 31 रुपये के बराबर है. इस लिहाज से देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू की सैलरी करीब 18 लाख रुपये है. वहीं अमेरिकी डॉलर में ये 19,833 होते हैं. इजरायली पीएम की सालाना इनकम करीब 2,38,000 यूएस डॉलर है. इजरायल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग की सैलरी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है. उन्हें हर महीने 71,082 शेकेल मिलते हैं, जोकि भारतीय करेंसी में करीब 22 लाख रुपये होते हैं.

इजरायली PM को मिलते हैं ये भत्ते-सुविधाएं

-पीएम को येरुशलम सरकारी आवास मिलता है.

-किसी दूसरे आवास से जुड़े खर्चों को नियमों के तहत कवर किया जाता है.

-सरकारी आवास में आने वाले विदेशी और आधिकारिक मेहमानों से जुड़े खर्च

-पीएम और उनकी वाइफ के लिए कपड़ों और दूसरे खर्चों का अलाउंस

-आधिकारिक विदेशी यात्राओं से जुड़ा खर्च

-एलिजिबिल होस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा खर्च

अमेरिका के राष्ट्रपति की कितनी सैलरी?

BBC के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति की सालाना सैलरी करीब चार लाख यूएस डॉलर होती है. अगर इसे हर महीने में कंवर्ट किया जाए तो ये करीब 33,333 डॉलर होती है. भारतीय करेंसी में ये करीब 31 लाख रुपये होती है. यूएस प्रेसिडेंट को सैलरी के अलावा कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं.

-ट्रंप को 50 हजार डॉलर का ओडा अलाउंस मिलता है.

-एंटरटेनमेंट के लिए 19 हजार डॉलर मिलते हैं.

-वाइट हाउस रिनोवेशन के लिए एक बार एक लाख डॉलर

-कुक, गार्डनर और मेड की सैलरी

-फ्री हेल्थ केयर, फ्री ट्रेवल की सुविधा

-मरीन हेलिकॉप्टर और एयरफोर्स वन जहाज

-एक लाख डॉलर का ट्रेवल अलाउंस



अगर लिकुड पार्टी जीती तो 7वीं बार PM बनेंगे नेतन्याहू

नेतन्याहू साल 1988 में इजरायल की राजनीति में आए. लिकुड पार्टी की सीट पर सांसद और फिर उप विदेश मंत्री बने. बाद में लिकुड पार्टी की कमान संभाली. जब 1996 में पीएम यित्जाक रॉबिन की हत्या के बाद चुनाव हुए तो लिकुड पार्टी की जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बने.

1999 के चुनाव में नेतन्याहू हार गए. 2001 में जब चुनाव हुए तो नेतन्याहू विदेश मंत्री और फिर वित्त मंत्री बने. 2009 के चुनाव में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने. इसके बाद 2013, 2015 और 2020 में फिर से पीएम चुने गए. 2022 में नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री चुने गए. 7 अक्टूबर, 2023 के चुनाव के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है. नेतन्याहू ने इस बार कार्यकाल पूरा किया है. अगर लिकुड गठबंधन को बहुमत मिलता है तो इस बार वो 7वीं बार पीएम बनेंगे.

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