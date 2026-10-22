इजरायल चुनाव में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ीं, गादी आइजेनकोट की चुनौती, बेनेट और बेन-ग्विर भी मैदान में... क्या इस बार बदल जाएगी सत्ता?

इजरायल की 120 सीटों वाली नेसेट संसद में 61 सीटों का बहुमत का आंकड़ा तय करेगा कि अगली सरकार कौन बनाएगा. लिकुड पार्टी और विपक्षी दलों के बीच कड़ा मुकाबला बना हुआ है.

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को होने जा रहे आम चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं हैं, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के तीन साल बाद देश के बदले हुए सुरक्षा माहौल और जनता के मूड का सबसे बड़ा इम्तिहान हैं. इजरायल की 120 सीटों वाली संसद को 'नेसेट' (Knesset) कहा जाता है. यहां की चुनावी व्यवस्था बहुत ही अलग है. मतदाता सीधे किसी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को नहीं चुनते, बल्कि अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं.

हकीकत यह है कि इजरायल के इतिहास में आज तक किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है, इसलिए चुनाव के बाद मिलकर सरकार बनाना यहां की मजबूरी है. हालिया सर्वे और चुनावी कयासों की मानें तो मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 'लिकुड पार्टी' और देश के पूर्व फौज के चीफ गादी आइजेनकोट की मध्यमार्गी 'याशार!' पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है.

बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ क्या हैं मुद्दे?

इजरायल की राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर माने जाने वाले 77 साल के बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अपनी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहे हैं. वे इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले नेता हैं, लेकिन आज उनका राजनीतिक करियर चौतरफा मुश्किलों और गंभीर आरोपों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है.

एक तरफ जहां उनके विरोधी और आलोचक चीख-चीखकर कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के तरफ से किए गए खौफनाक हमले को न रोक पाना और सुरक्षा व खुफिया तंत्र का पूरी तरह फेल होना सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की ढिलाई की वजह से था.

वहीं दूसरी तरफ उनके सिर पर कानूनी कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है. साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने उनके खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. घरेलू स्तर पर भी वे कई सालों से धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात के आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं.

गादी आइजेनकोट कौन हैं?

इजरायल के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टक्कर दे रहे 66 साल के गादी आइजेनकोट की कहानी कम रोमांचक नहीं है. वे इजरायली सेना (IDF) के चीफ रह चुके हैं और मोरक्को से आए एक मिजराही यहूदी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. साल 2022 में सियासत में कदम रखने वाले आइजेनकोट आज 'याशार!' (Yashar!) पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंचने की तैयारी में हैं.

गाजा युद्ध के दौरान देश की खातिर उनके खुद के बेटे और दो भतीजों ने अपनी जान गंवाई, जिसने आम जनता के दिलों में उनके लिए सम्मान और हमदर्दी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में 8 महीने रहने के बाद, जंग की रणनीतियों को लेकर हुए भारी मतभेदों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस बार के चुनावी दंगल में अगर आइजेनकोट बाकी पार्टियों को साथ मिलाकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे इजरायल के इतिहास में मिजराही मूल के पहले प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच देंगे.

नफ्ताली बेनेट और इतामार बेन-ग्विर की इस चुनाव में क्या भूमिका है?

नफ्ताली बेनेट : इजरायल के चुनावी दंगल में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की एंट्री ने पूरे मुकाबले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है. 54 साल के बेनेट इस समय यायर लैपिड के साथ हाथ मिलाकर एक बड़े गठबंधन की कमान संभाल रहे हैं. बेनेट की नीतियां बेहद सख्त मानी जाती हैं. वे एक आजाद फिलिस्तीनी देश बनाने के धुर विरोधी हैं और वेस्ट बैंक वाले इलाके में यहूदी बस्तियां बसाने के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं. लेकिन कट्टरपंथी सोच रखने के बावजूद, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके राजनीतिक मतभेद इतने गहरे हैं कि वे उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

इतामार बेन-ग्विर: इजरायल की राजनीति के सबसे बड़े 'विलेन' कहे जाने वाले या सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले 50 साल के इतामार बेन-ग्विर के बिना इजरायल का यह चुनावी दंगल बिल्कुल अधूरा है. वे इस समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं और धुर-कट्टरपंथी पार्टी 'ओत्जमा येहुदित' (यानी यहूदी शक्ति) पार्टी के प्रमुख हैं. बेन-ग्विर अपनी सियासत से ज्यादा कट्टर विचारों और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं.

मंसूर अब्बास चुनावी समीकरणों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?

मंसूर अब्बास पेशे से डेंटिस्ट हैं और इस्लामवादी 'राअम' (Ra'am) पार्टी का नेतृत्व करते हैं. उन्होंने साल 2021 में उस समय इतिहास रच दिया था, जब उनकी पार्टी इजरायल के सरकारी गठबंधन में शामिल होने वाली देश की पहली अरब पार्टी बनी थी. इस बार के महा-चुनाव में उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेलते हुए अपनी चुनावी लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक यहूदी नेता और पूर्व पुलिस कमांडर योआव सेगलोविट्ज को जगह दी है, ताकि वे अरब और यहूदी भेदभाव को भूलकर सीधे स्थानीय विकास और जनता के नागरिक मुद्दों पर काम कर सकें. अगर चुनाव के बाद नेतन्याहू और आइजेनकोट के दोनों बड़े गुटों के बीच सीटों की खींचतान मची और मामला फंस गया, तो मंसूर अब्बास की पार्टी की सीटें ही यह तय करेंगी कि इजरायल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा.