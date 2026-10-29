Israel Election: इजरायल में रहते हैं 21 लाख अरब, कट्टर यहूदी देश में कहां से आए इतने मुसलमान?

इजरायल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हाइफा, लॉड, अक्का और रामले में रहती है. यरुशलम में रहने वाले मुस्लिमों को इजरायल ने परमानेंट रेजीडेंसी दी है, वह देश के नागरिक नहीं हैं.

इजरायल की 1 करोड़ आबादी में से 21 लाख जनसंख्या अरबों की है

18 लाख इजरायली मुसलमानों के पास नागरिकता है, लेकिन यरुशलम में रहने वालों के पास रेजीडेंट प्रजीडेंसी है

अरब संगठन बोले- चुनाव में हिस्सा लेने का मकसद नागरिकता हासिल करना है

इजरायल में सरकार बनाने के लिए चाहिए 61 सीटों का बहुमत

इजरायल चुनाव के नतीजे देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल जरूर उठेंगे कि कट्टर यहूदी मुल्क में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं कि जो देश की सत्ता में किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके समर्थक दलों के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सरकार बनाने से अब भी ये 8 सीट दूर हैं. दूसरी तरफ गादी आइजनकोट का विपक्षी गठबंधन धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाया. तो ऐसे में सबकी निगाहें अरब पार्टियों पर टिकी हैं, जिनका 19 सीटों पर कब्जा है. जिस भी गठबंधन को ये पार्टियां समर्थन देंगी, वो इजरायल में सरकार बना लेगा.

इजरायल में कितनी है अरबों की संख्या?

इजरायल में अरब भले अल्पसंख्यक हों, लेकिन देश की कुल जनसंख्या का यह 21.1 फीसदी हिस्सा रखते हैं. अरब इजरायलियों में मुस्लिम, ईसाई और द्रूज समुदाय के लोग शामिल हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, जबकि दूसरे नंबर पर ईसाई हैं. इजरायल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स (CBS) के अनुसार देश की कुल आबादी एक करोड़ तीन हजार है, जिनमें से 21 लाख 73 हजार अरब हैं और 18.5 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख ईसाई और द्रुज हैं. 15 लाख मुसलमानों के पास इजरायल की नागरिकता है, जबकि 304,000 विदेशी नागरिक हैं.

कट्टर यहूदी देश में कहां से आए इतने मुसलमान?

1948 की जंग के बाद कई फिलिस्तीनी इजरायल में ही रह गए थे. आज जो अरब यहां रहते हैं, वे इन्हीं के वंशज हैं. इजरायली अरब सबसे ज्यादा अरब हाइफा, लॉड, अक्का और रामले में रहते हैं. यरुशलम में रहने वाले अरबों के पास इजरायल की परमानेंट रेजीडेंसी तो है, लेकिन वह यहां के पूर्ण नागरिक नहीं हैं. यही वजह है कि ये लोग बार-बार इस मुद्दे को उठाते हैं.

हाइफा, लॉड, अक्का और रामले में रहने वाले अरब मुस्लिम भाषा हिब्रू बोलते हैं. वे यहां अलग-अलग समुदाय, जैसे- यहूदी और ईसाइयों के साथ रहते हैं. हाइफा के अलावा बाकी शहरों में रहने वाले मुसलमानों का आरोप है कि उनसे यहां इजरायली प्रशासन भेदभाव करता है, जिसकी वजह से वह देश में खुद को सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस करते हैं. इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक में रहने वाले यहूदियों को वोट का अधिकार दिया है, लेकिन अरबों को नहीं.

फिलिस्तीन में स्थित वेस्ट बैंक के 60 प्रतिशत हिस्से पर इजरायल का कब्जा है. पहले वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में था, लेकिन 1967 की जंग में इजरायल ने पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया. यहां इजरायल ने सैन्य चौकियों और गेट पर अवरोध लगाए हैं इसलिए यहां की आवाजाही पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल है.

इजरायल में कैसे रहते हैं मुस्लिम?

इजरायल के सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देश में अरब कम्युनिटी के इलाकों के लिए सरकारी बजट, घर, पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात बेहद खराब हैं. पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मुश्किल से इन्हें घर बनाने का परमिट मिल पाता है. इनके अलावा हत्याओं के मामलों में भी इनकी स्थिति काफी दयनीय है. एक अरब के मारे जाने का खतरा एक यहूदी के मारे जाने की तुलना में 8 गुना ज्यादा है. पांच साल में देश में चुनाव में अरबों का वोट परसेंटेज बढ़ा है. जहां, 2022 में 70 प्रतिशत वोट डले वहीं, इस बार 80 प्रतिशत अरबों ने वोट डाले हैं. ऐसे में अरब पार्टी रा'आम के नेता मंसूर अब्बास इस बात से काफी खुश हैं और उनका कहना है कि अरब वोटर्स का ज्यादा टर्नआउट निराशा को उम्मीद में बदलने का संकेत है.

सेंटर फॉर शेयर्ड सोसाइटी के स्ट्रैटेजिक डायरेक्टर मोहम्मद दरावशे कहते हैं कि अरबों के लिए चुनाव का पहला मकसद पूरी नागरिकता हासिल करना है और पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सेदारी लेना. अरब इजरायल के मेहमान नहीं, यहां के बाशिंदे हैं.

नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए चाहिए 8 सीटें

बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके सहोगी दलों ने 53 सीटें जीती हैं, जबकि पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट नीत विपक्षी गठबंधन के पास 48 हैं. वहीं, 19 सीटों पर अरब पार्टियों ने जीत हासिल की है. इजरायल की 120 सदस्यों वाली संसद ‘नेसेट’ में बहुमत के लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत है.



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